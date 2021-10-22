Красноярские компании поборются за право разработки концепции реновации Норильска

Жюри международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года определило трёх финалистов. Кто вошёл в их число, и кто представит Красноярск?

Консорциум под лидерством «Красноярскгражданпроекта» стал одним из финалистов открытого международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года, который проводится при поддержке «Норникеля».

Подведение итогов отборочного этапа конкурса состоялось накануне. Компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья, рассмотрело 27 заявок от 12 индивидуальных претендентов и 15 консорциумов из 13 стран. При рассмотрении заявок экспертами учитывались несколько критериев: релевантность и статус, представленных в портфолио проектов, содержание эссе и предлагаемая идея будущей реновации города. Также члены жюри ознакомились с рекомендациями экспертного совета.

В шорт-лист международного конкурса вошли восемь заявок, после подробного обсуждения которых члены жюри выделили трёх финалистов. В число финалистов вошли:

Консорциум под лидерством Территориального градостроительного института «Красноярскгражданпроект» (Красноярск, Россия), в составе АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (Красноярск, Россия), АО «Красводоканалпроект» (Красноярск, Россия), ООО «АДМ» (Красноярск, Россия) и Сибирский федеральный университет (Красноярск, Россия).

Консорциум под лидерством НИ и ПИ Градплан города Москвы (Москва, Россия), в составе Aukett Swanke (Москва, Россия; Лондон, Великобритания), Dialectica (группа компаний «Спектрум»; Москва, Россия), MAParchitects (Москва, Россия), Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук (Кировск, Россия), Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск, Россия) и Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск, Россия);

консорциум под лидерством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), в составе которого ООО «АБТБ» (Москва, Россия) и SELARL PPX (Париж, Франция);

При подведении итогов отборочного этапа эксперты отмечали высокую значимость конкурса в дальнейшем преображении Норильска, который задаст новые стандарты арктической городской среды:

От результата этого конкурса зависит то, как дальше будет преображаться Норильск. Уверена, что такой интерес и внимание к Норильску от самых разных команд из множества городов и стран — это хороший знак. Мы рассчитываем не только на творческий подход команд, но и на инновационные технологии, оригинальные концепции и проекты, которые зададут новые стандарты современной городской среды в Арктике», — отмечает старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Комментируя международный статус конкурса, глава Норильска Дмитрий Карасев подчеркнул необходимость применения опыта разных городов и стран при разработке новой концепции развития города.

Норильск стоит на пороге глобальных перемен. Нам предстоит многое реализовать и изменить. Важно ознакомиться с видением профессионалов, приобщиться к опыту не только разных городов, но и разных стран, чтобы понять, какие идеи могут быть применимы к нашей территории с ее географическими и климатическими особенностями», — подчеркнул Дмитрий Карасев.

В ноябре представители финалистов прилетят в Норильск на установочный семинар, чтобы лично познакомиться с особенностями города для формирования качественных предложений по его реновации. Итоги конкурса решений по повышению привлекательности Норильска для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур подведут в марте 2022 года на заключительном заседании жюри.

Создание архитектурно-планировочной концепции является важным этапом программы социально-экономического развития Норильска, предусмотренным четырехсторонним соглашением между Правительством Российской Федерации, правительством Красноярского края, городской администрацией и «Норникелем». Согласно этому документу, подписанному в феврале 2021 г., объем совместного финансирования программы составит 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля». Дополнительно на развитие города компания выделит 150 млрд руб. до 2035 года.