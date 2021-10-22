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Как скажется введение QR-кодов на бизнесе?

Как скажется введение QR-кодов на бизнесе?
Иллюстрация: inforeactor.ru

В Красноярске с 1 ноября вводятся QR-коды для вакцинированных или переболевших, их обладатели могут посещать театры, кино и спортивные состязания.

#НОВОСТИ

В ряде регионов QR-коды требуются даже на посещение фитнес-центров, салонов красоты и магазинов площадью больше 300 кв. м. Мы спросили представителей бизнеса, как они оценивают убытки, которые последуют за новым ограничением.

 

Как скажется введение QR-кодов на бизнесе? 1

Юлия Симбирева, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края:

— Введение QR-кодов сократит поток клиентов, а значит, уменьшит выручку, оставив неизменными постоянные расходы. Отсюда убытки. Много вопросов вызывает эффективность подобных точечных мер. В местах максимального контакта людей друг с другом (например, маршрутки) вероятность заразиться много выше, чем в кинотеатре или кафе. Хотелось бы, чтобы ограничения для бизнеса сопровождались адекватной поддержкой со стороны государства.

 

Как скажется введение QR-кодов на бизнесе? 2Сергей Липов, директор кинотеатра «Эпицентр»:

— Естественно, с введением прохода по QR-кодам кинотеатр понесет большие убытки. По информации от коллег из регионов, в которых введено данное новшество, посещаемость в кинотеатрах упала в три раза. Полагаю, что это еще оптимистичный прогноз, в реальности же все будет еще хуже. Гости пока еще своего мнения не высказывали, но, думаю, мы с этим столкнемся после введения, то есть после 1 ноября. Знаю, что красноярцы уже начали сдавать билеты в театры, которые были куплены заранее.

 

Как скажется введение QR-кодов на бизнесе? 3Анжела Рябова, генеральный директор сети «Красный Яр»:

— Если введут QR-коды на посещение магазинов и ТЦ, мы законопослушно исполним предписания. Других вариантов быть не может, особенно на фоне роста заболеваемости. Повысится востребованность сервиса доставки товаров на дом. Вероятнее всего, вырастет доля конфликтных ситуаций с покупателями в самих магазинах, так как даже просьба соблюдать масочный режим до сих пор у некоторых вызывает негатив.

 

Как скажется введение QR-кодов на бизнесе? 4Геннадий Торгунаков, директор издания «Деловой квартал» в Красноярске:

— В очередной раз власти решают проблемы борьбы с пандемией за счет малого и среднего бизнеса. На сей раз это провал вакцинации. Естественно, что введение ограничений влечет убытки. Уже сейчас закрываются бары и ночные клубы. Вновь готовятся к тяжелым испытаниям кинотеатры. При этом ни о каких компенсационных мерах со стороны государства даже речи не идет. А они должны были последовать сразу же за введением ограничений. 

 

Автор: Петр Савельев
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