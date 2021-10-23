Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
70,86
82,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске пройдет бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость всего мира

В Красноярске пройдет бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость всего мира
Иллюстрация: Savills

26 октября эксперты Savills проведут бизнес-завтрак «Недвижимость всего мира для жизни, инвестиций и иммиграции». Как получить гарантированную доходность в валюте? Об этом — на мероприятии.

Какие возможности открываются перед покупателями недвижимости в Черногории, на Кипре и странах Карибского бассейна? На эти вопросы ответят гостям бизнес-завтрака эксперты компании Savills.

Для посещения мероприятия необходима регистрация по ссылке.

Стоит отметить, интерес состоятельных людей к инвестициям в недвижимость и к получению второго паспорта растет во всем мире. И это понятно — они хотят обезопасить семью и бизнес, дать лучшее образование детям и защитить капиталы.

В ходе бизнес-завтрака участники получат ответы на все вопросы, связанные как с покупкой инвестиционной недвижимости, так и с процедурой получения второго гражданства:

  • Недвижимость всего мира: для жизни и инвестиций, гарантированный доход 7%—10% годовых в валюте, инвестиционная иммиграция;
  • Черногория: гражданство за инвестиции в недвижимость от €250 тыс. 2 месяца до завершения программы;
  • Кипр: ВНЖ за инвестиции от €300 тыс., доходная и курортная недвижимость;
  • Карибы: гражданство за инвестиции в доли 5* отелей от $200 тыс. Второй паспорт для безопасности семьи и безвизового передвижения по миру даже во время пандемии

Регистрация по ссылке.

Справка

 
На сегодняшний день компания Savills является одним из мировых лидеров в области международной недвижимости. Представительства компании работают в 70 странах мира, в том числе, в Великобритании, странах ЕС, США, Азии и Ближнего Востока. Среди услуг, которые могут получить клиенты Savills – купля-продажа, аренда и инвестиции в недвижимость по всему миру, консалтинг, управление объектами для получения дохода, а также полное сопровождение процедуры оформления гражданства за инвестиции – от выбора недвижимости до получения второго паспорта или ВНЖ.
 

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусомКрасноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусом
  • Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛБывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ
  • Новым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилияНовым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилия
  • Почти 60% красноярцев поддерживают введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноябряПочти 60% красноярцев поддерживают введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
  • Министерство экологии Красноярского края отзывает лицензии у 18 золотодобытчиковМинистерство экологии Красноярского края отзывает лицензии у 18 золотодобытчиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.