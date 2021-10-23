В Красноярске пройдет бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость всего мира

26 октября эксперты Savills проведут бизнес-завтрак «Недвижимость всего мира для жизни, инвестиций и иммиграции». Как получить гарантированную доходность в валюте? Об этом — на мероприятии.

Какие возможности открываются перед покупателями недвижимости в Черногории, на Кипре и странах Карибского бассейна? На эти вопросы ответят гостям бизнес-завтрака эксперты компании Savills.

Для посещения мероприятия необходима регистрация по ссылке.

Стоит отметить, интерес состоятельных людей к инвестициям в недвижимость и к получению второго паспорта растет во всем мире. И это понятно — они хотят обезопасить семью и бизнес, дать лучшее образование детям и защитить капиталы.

В ходе бизнес-завтрака участники получат ответы на все вопросы, связанные как с покупкой инвестиционной недвижимости, так и с процедурой получения второго гражданства:

Недвижимость всего мира: для жизни и инвестиций, гарантированный доход 7%—10% годовых в валюте, инвестиционная иммиграция;

Черногория: гражданство за инвестиции в недвижимость от €250 тыс. 2 месяца до завершения программы;

Кипр: ВНЖ за инвестиции от €300 тыс., доходная и курортная недвижимость;

Карибы: гражданство за инвестиции в доли 5* отелей от $200 тыс. Второй паспорт для безопасности семьи и безвизового передвижения по миру даже во время пандемии

Регистрация по ссылке.