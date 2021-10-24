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Последняя неделя октября будет теплой, но ветреной

Последняя неделя октября будет теплой, но ветреной
Иллюстрация: Yandex

Золотой осени ждать не приходится, но теплые дни еще порадуют красноярцев. Подробно о погоде на неделю с 25 по 29 октября.

#НОВОСТИ

В понедельник и вторник небольшой дождь, облачность и сильные порывы ветра — до 18 метров в секунду. Температура воздуха прогреется днем до +9 градусов. А вот ночью ожидаются заморозки до -2.

Самым теплым днем недели станет среда. Днем до +12 градусов. Дождь прекратится, правда, по-прежнему будет ветрено.

В ночь со среды на четверг погода резко изменится — ожидается дождь со снегом. Но днем в четверг и пятницу вновь плюсовая погода до +6.

Автор: Петр Савельев
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