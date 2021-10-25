Скидками на мебель, сантехнику, предметы интерьера для жителей всех домов «Арбан».

Уникальная программа лояльности «Добро пожаловать в Арбан»: для жителей домов застройщика станут доступны скидки на товары и услуги для ремонта от ведущих интерьерных компаний Красноярска.

25 октября 2021 г. ГСК «Арбан» объявляет о старте уникальной программы лояльности «Добро пожаловать в Арбан»:

Наступает момент, когда каждая компания стремится предвосхитить ожидания клиентов и дать своим покупателям чуть больше, чем то, на что они рассчитывали, — комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан». — Наша забота о клиенте не заканчивается после передачи ключей. И создание программы лояльности для всех наших жителей, а не только для новоселов — закономерный шаг развития дальнейших отношений с клиентами».

Скидки предоставляются при покупке сантехники, мебели, дверей, отделочных материалов, напольных покрытий, а также других товаров и услуг, которые пригодятся во время ремонта и создания уютной и стильной атмосферы в квартире.

Где можно получить скидку?

На сегодняшний момент в программе участвуют 28 известных специализированных компаний Красноярска, среди которых Kerama Marazzi, Costa bella, Магия света, Галерея паркета, кухни Mesto, Стены галерея, TAC, Giulia Novars, Art-ton, Мир ковров, Vikont Design и многие другие. Посмотреть все скидки можно на сайте программы лояльности https://promo.arban.ru/welcome. Перечень компаний-партнеров будет пополняться, а сами скидки будут действовать минимум до 2022 года.

Кто может воспользоваться скидкой?

Скидкой могут воспользоваться все собственники квартир в жилых комплексах ГСК «Арбан» вне зависимости от того, когда была приобретена недвижимость.

Как подтвердить свое право на получение скидку?

Для того, чтобы воспользоваться скидкой достаточно предъявить документ, подтверждающий право собственности, или клубную карту ГСК «Арбан», которая вручается новосёлам с 2021 года.

Список адресов, для собственников которых будет действовать скидка, опубликован на сайте программы лояльности https://promo.arban.ru/welcome#about

Хотите стать партнером программы «Добро пожаловать в Арбан»?

Для того, чтобы стать партнером программы, отправляйте запрос на почту info@arban.ru .