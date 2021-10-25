Свежий номер «ДК»: перспективы Енисейской Сибири и люди-бренды

Октябрьский номер «Делового квартала» - это ступенька к ежегодной церемонии «Человек года». Журнал проводил ее и в прошлом году, и в этом редакция готовится провести премию.

В этом номере мы подробно рассказываем о том, как будет проходить церемония, какие номинации выбрал совет премии в 2021 году. Предваряя премию, эксперты «ДК» расскажут о том, что такое личный бренд, есть ли секреты его «выращивания».

Вторая большая тема – комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»: как он развивается, в нужном ли направлении идет, и какие выгоды – экономические, политические, культурные – получит от этого край.

Также в номере – полезная информация от наших партнеров.

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