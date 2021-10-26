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Музыкальный театр снова начал показ спектаклей с тифлокомментариями

Музыкальный театр снова начал показ спектаклей с тифлокомментариями
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

24 октября в Красноярском музыкальном театре начали показы музыкальной сказки «Летучий корабль» Кристины Тихоновой в постановке режиссёра Николая Покотыло, сопровождающихся тифлокомментариями.

#НОВОСТИ

Это стало возможно благодаря второй победе театра в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Теперь до конца 2021 года зрителей ждут ещё четыре таких показа спектакля, который пользуется популярностью за свою мелодичность, яркость и сказочные чудеса среди детей и взрослых.

Впервые услугу, направленную на улучшение качества жизни незрячих и слабовидящих людей, в театре внедрили в 2020 году. Ею воспользовались 100 зрителей, для которых голос ведущего методиста Красноярской краевой специальной библиотеки и тифлокомментатора высшей категории Анны Вильдановой стал проводником в мир музыки и волшебства.

Все показы пройдут при поддержке краевой спецбиблиотеки. Её специалисты занимаются сбором заявок на посещение спектакля. О датах новых показов в рамках гранта театр сообщит дополнительно.

Музыкальный театр снова начал показ спектаклей с тифлокомментариями 1

Автор: Петр Савельев
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