«Облака» ближе, чем кажется: как оптимизировать бизнес-процессы с помощью цифровых решений

По оценкам аналитиков компании iKS-Consulting объем российского рынка облачных технологий в 2020 году вырос на 20% и составил почти 100 млрд рублей. Практика доказывает, что без облаков не обойтись.

Как рассказали в красноярском филиале МТС, количество компаний регионе, которые используют облачные решения провайдера, за первые девять месяцев 2021 года увеличилось в 2,5 раза к аналогичным показателям 2020-го.

Чаще все в Красноярском крае облачные сервисы #CloudMTS используют промышленные предприятия — на них приходится больше 70% всех подключений. На долю ритейла — 12%, на долю ИТ-компаний 5%, и еще 5% — на прочие сферы», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Сохранить и преумножить

При упоминании облачных технологий, первое, что приходит в голову, это удаленные хранилища данных. Базы данных, корпоративные архивы, CRM-системы и многое другое сегодня все чаще выносится в облака. Одним из их преимуществ перед собственными серверами является надежность. Маловероятно, что все оборудование облачного провайдера выйдет из строя одномоментно. Значит, доступ к корпоративной информации будет всегда. Из любого места, где есть интернет.

К тому же, провайдеры не экономят на оборудовании, ведь это их ключевой актив. В результате техника, которая у них установлена, много дороже (а здесь это означает — эффективнее, производительнее, надежнее) той, что могут себе позволить отдельные компании (за исключением разве что корпораций). Да и следят за ней куда внимательнее и скрупулезнее.

Как правило, у крупных провайдеров есть собственные дата-центры, построенные в соответствии с высокими требованиями по надежности и непрерывности работы глобального стандарта Uptime Institute. Такие площадки есть у провайдера #CloudМТS. «По сравнению с собственными серверными предприятия инфраструктура провайдера — это большой отлаженный механизм, который не может внезапно прекратить работать», — комментируют специалисты провайдера.

Еще одним преимуществом облаков является их адаптивность. В облаках увеличить или уменьшить размер хранилища можно в любой момент и очень быстро, в отличие от обычного ИТ-оборудования, которое нужно найти, заказать, привезти и установить. В случае с облаками не нужно закупать объем вычислительных ресурсов впрок, пока они не понадобятся бизнесу. Оборудование не будет простаивать, не выполняя полезной работы. Это роскошь для бизнеса не позволительная. Да и стоимость хранения в облаках куда ниже, чем цены на «железо».

Этими возможностями воспользовалась «дочка» угольной компании «КОУЛСТАР», которая разрабатывает Бейское каменноугольное месторождение в Хакасии (разрез Майрыхский). Переведя в облако #CloudMTS резервные копии важных систем, предприятие не только повысило надежность их хранения, но и примерно на 25% снизило ежемесячные затраты.

Экономия и продуктивная работа

Бухгалтерские программы, CRM-системы и другие бизнес-приложения сильно облегчают решение повседневных задач, освобождая время и ресурсы. Но компаниям приходится платить за использование этих программных продуктов, также покупать серверное оборудование для хранения и обработки данных. Это далеко не всегда соответствует финансовым возможностям бизнеса, особенно небольшого. Решение простое — использовать соответствующие корпоративные системы из облака.

Например, перенос в облако системы 1С и интегрированной с ней системы управления животноводческим комплексом PigExpert позволил группе «Дымов» значительно сократить затраты, связанные с ИТ. Кроме того, повысилась эффективность взаимодействия территориально распределенных подразделений компании за счет консолидации ИТ-ресурсов в облаке и централизованного доступа к ним.

Облачные сервисы позволяют продуктивно работать как из офиса, так и из дома. Например, компании из банковской сферы, ретейла и промышленности еще до пандемии активно использовали ресурсы VDI (Virtual Desktop Infrastructure), которые предоставляют сотрудникам удаленный доступ к корпоративным системам из облака.

Важность этого многие предприниматели оценили весной 2020 года, когда страну «закрыли» на самоизоляцию из-за пандемии. Тогда более 78% российских компаний вынуждены были отправить своих сотрудников на «удаленку». И в этой ситуации преимущество получили те предприятия, которые уже работали с облаками – пока другие настраивали свои процессы под новый формат, они продолжали обслуживать клиентов. По некоторым оценкам, с апреля по июнь 2020 года такие компании консолидировано нарастили свою долю на рынке примерно на 20%, а к концу года она увеличилась почти на 40%.

Как правило, крупные облачные провайдеры способны быстро, иногда даже за день, организовать для бизнеса инфраструктуру виртуальных рабочих столов. При этом компания защищена от угроз утечки данных — у сотрудников не будет необходимости переносить информацию на личные компьютеры», — поясняет Александр Колодкин.

Эффект облака

Многие компании — облачно продвинутые — задолго до пандемии перевели в удаленный формат и все внутренние коммуникации. Например, корпоративные HR-порталы, построенные на основе облачных технологий, работают быстрее и надежнее. Ускоряется прохождение внутренней информации и документооборот. Как итог, компания быстро формирует и эффективно управляет информационным пространством для сотрудников.

Способностью облаков создавать консолидированную рабочую среду воспользовалась уральская компания «КОНСОМ ГРУПП», которая разрабатывает решения для промышленной цифровизации. Использование облака позволило интегратору оптимизировать взаимодействие команд разработчиков как внутри офисов, так и работающих удаленно. Ускорилось внедрение новых решений, поскольку дополнительные ИТ-ресурсы для разработки можно быстро получить в облаке провайдера.

По словам Бориса Драгунова, генерального директора ЗАО «КОНСОМ СКС», используя облачные ресурсы, компания увеличила скорость взаимодействия своих подразделений, расположенных в разных городах, и их производительность. Облако #CloudMTS показало свою эффективность в нашей работе по разработке систем автоматизации промышленных предприятий и высокую безопасность данных», — отметим Борис Драгунов.

Как отмечают эксперты, преимущества облачных решений в том, что провайдеры готовы дать компаниям любой сервис в бесплатное тестирование и показать фактические характеристики облачной платформы.

Сегодня те компании, которые активно внедряют «облачные решения» находятся на несколько шагов впереди конкурентов. Также они в большей степени готовы к экономическим и отраслевым вызовам, так как многие задачи, актуализированные новой реальностью, уже решены, и процессы настроены. Значит, не придется тратить главный ресурс — время, и развиваться более интенсивно. Впрочем, запрыгнуть в «облако» никогда не поздно. И количество кейсов в этой области свидетельствует об интересе бизнеса и готовности активно использовать новые возможности.