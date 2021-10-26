«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»

Экспертный совет номинации «Доброе дело бизнеса» ежегодной премии «Человек года» выбрал 10 финалистов. Но сделать это было очень сложно: каждый проект, попавший в лонг-лист, стоит внимания.

Номинация «Доброе дело бизнеса» давно стала одним из постоянных элементов ежегодной премии «Делового квартала» «Человек года». В этот раз ее партнером и учредителем стал Сбер: Красноярское отделение Сбербанка и его руководители в разные годы неоднократно номинировались на премию, а благотворительные проекты банка становились заметными явлениями социальной жизни города. Логично, что компания, которая задает тренды социальной ответственности бизнеса и показывает, какой должна быть «умная благотворительность», выступила с инициативой поощрить красноярских предпринимателей за системную и грамотную поддержку социальных и благотворительных программ.

Для нас большая честь выступать партнёром номинации «Доброе дело бизнеса». Мы активно участвуем в благотворительных и экологических проектах, инициируем собственные и поддерживаем партнёрские. Все эти направления являются частью нашей стратегии. Сегодня особенно важно замечать благотворительные инициативы не только крупных компаний, но также небольших. Мы готовы поделиться своим опытом, посмотреть, какие активности проводят предприниматели, отметить лучших и мотивировать желающих пополнить ряды осознанного бизнес-сообщества», - отметил Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.

Основными критериями включения проектов в лонг-лист стали:

- красноярская «прописка» компании;

- системное участие в благотворительности;

- решение важной социальной проблемы;

- вовлечение волонтеров;

- поддержка идеи добросовестной благотворительности (то есть, сбор средств не через личные карты стихийным образом, а взаимодействие с фондами и ведение отчетности).

Эти критерии отсеяли часть предложенных экспертами и редакцией «Делового квартала» проектов еще до формирования лонг-листа. Несколько компаний и их руководителей пришлось снять с голосования по абсолютно уважительной причине: они уже являются обладателями премии «Человек года». В итоге в финальном списке оказалось 17 добрых дел, однако уже в ходе обсуждения эксперты дозаявили в лонг-лист еще четыре проекта.

В очной дискуссии приняли участие:

Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру»;

Надежда Болсуновская, председатель Общественного движения «Право на счастье»;

Елена Нига, руководитель общественной организации «Открытые сердца»;

Василина Степанова, директор по развитию Центра «Все свои!»;

Юлия Симбирева, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса СППКК;

Дмитрий Солнцев, управляющий красноярским отделением Сбербанка;

Татьяна Станкевич, руководитель БФ «Феникс»;

Марина Якубенко, общественный деятель, руководитель зоозащитного центра «Друг».

Каждый из заявленных проектов вызвал живой интерес экспертов номинации: они задавали уточняющие вопросы, обменивались мнениями, фиксировали внимание на принципиально важных моментах: насколько остра проблема, которую помогает решать предприниматель, есть ли возможность организовать системную поддержку на уровне государства. Так, например, самые жаркие дискуссии развернулись вокруг темы сбора средств на лечение детей с редким заболеванием СМА: лекарства стоят баснословно дорого, и конечно, сборы пожертвований – лишь полумера, необходимо найти решение на уровне государства. Обсудили эксперты и возможные варианты организации сбора средств и полетных миль на билеты к месту лечения и реабилитации. Эта статья расходов становится существенным бременем для фондов и опекаемых семей.

После бурной дискуссии и открытого голосования в шорт-лист были отобраны 10 номинантов (в алфавитном порядке).

Роман Ворошилов, «Лизинговая компания «Дельта». Четвертый год на постоянной основе ежемесячно поддерживает уникальный проект больничной клоунады «Дом в горошек».

Анастасия Гаврилова, модельное агентство Modern Beauty. Организатор инклюзивного конкурса красоты «Мини-мисс Красноярск-2021» и инклюзивных показов модной одежды.

Оксана Емельянова, директор красноярского филиала «Mary Kay». Передает весь урожай с личных 10 гектаров (овощи и фрукты, выращенные своими руками) подопечным БФ «Феникс» - одиноким паллиативным пациентам и семьям с детьми-инвалидами, обеспечивает сладкими новогодними подарками до 70 паллиативных детей, находящихся под опекой фонда, и 170 детей в доме милосердия «Журавлик» при ПНИ «Подсолнух».

Сергей Ким, сеть кафе «Кимчи». Компания реализовала первый в России проект по постоянному трудоустройству людей с ментальными нарушениями, сейчас в «Кимчи» работают три «особых» сотрудника.

Виктор Мишуров, АН «Этажи». Финансирование поисковых операций, закупка ГСМ для КРОО Поиск Пропавших Детей-Красноярск. Бензин и дизтопливо – это самая затратная статья расходов волонтеров, которые выезжают на поиски детей и взрослых.

Сергей Николаенко, «Клиника профессора Николаенко». Стоматологи много лет сотрудничают с проектом «Подари улыбку» и бесплатно лечат людей с инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями, а также выезжают на дом к маломобильным. В этом году по инициативе Николаенко в Красноярске создан первый в Сибири центр по реабилитации людей с челюстно-лицевыми дефектами.

Роман Нагибин, ООО «ПУЛЬС Красноярск». Компания поддерживает проект «Окрыленные дети» для подопечных фонда «Добро24.ру», больных ретинобластомой (рак глаз), которым необходима помощь в покупке билетов к месту лечения на регулярной основе в клинику Jules Gonin Eye Hospital (Лозанна, Швейцария) к лечащему врачу Френсису Мунье.

Ольга Свежинская, «ПакетМаркет». Компания системно решает задачу снижения количества мусора и уменьшения объема неразлагаемой упаковки, ведет просветительскую работу с заказчиками и партнерами, организует переработку вторсырья.

Николай Трегубов, «Красмарафон». Организация благотворительных забегов, регулярная поддержка благотворительных программ красноярских фондов – это большая часть работы «Красмарафона».

Надежда Целуковская, ООО «КонТех». Компания регулярно поддерживает несколько благотворительных фондов, не только финансово, но и закупкой необходимых расходных материалов, технических средств реабилитации, формирует сладкие подарки к праздникам.

На следующем этапе экспертам номинации предстоит оценить каждого из претендентов на звание «Человек года» на соответствие ключевым критериям номинации «Доброе дело бизнеса». Все участники шорт-листа приглашаются на церемонию награждения, она состоится 9 декабря в «Гранд Холл Сибирь».

Фото Сергея Матерухина