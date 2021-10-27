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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне ruA-

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне ruA-
Иллюстрация: Левобережный

Банку удается уверенно поддерживать высокий уровень рейтинга второй год подряд, с конца 2019 года. Прогноз по рейтингу стабильный.

Аналитики российского рейтингового агентства отмечают адекватную позицию банка по капиталу при высокой рентабельности, хорошее качество активов, приемлемую оценку уровня ликвидности и корпоративного управления.

Также агентство положительно оценивает универсальную модель банка, базирующуюся на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, поскольку она обуславливает высокую диверсификацию бизнеса по направлениям.

Деятельность банка характеризуется стабильно положительным финансовым результатом, что обеспечило увеличение его капитала за последний год на 14%. На эффективности бизнеса положительно сказывается опережающий рост процентных и комиссионных доходов относительно операционных расходов.

Активы банка на 01.09.2021 на 34% представлены кредитным портфелем юридических лиц, на 33% – физических лиц, на 13% – портфелем ценных бумаг, который имеет высокой качество. 96% объема вложений в ценные бумаги приходится на эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, – заключают аналитики «Эксперт РА». – Банк функционирует в рамках стратегии до 2021 года включительно, которая подразумевает органический рост бизнеса, повышение автоматизации бизнес-процессов и наращивание непроцентных доходов <…>. При этом на 2022 год руководство банка обозначило сохранение указанных приоритетов и темпов роста бизнеса на уровне 10-20%. Агентством отмечается эффективность работы топ-менеджмента в части реализации стратегических планов по достижению целевых показателей по капиталу и рентабельности по итогам 2020 года».

Стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Банка «Левобережный» предполагает большую вероятность сохранения рейтинга на высоком уровне ruA- в среднесрочной перспективе.

Справка

 
«Эксперт РА» – старейшее и крупнейшее российское рейтинговое агентство по числу клиентов и сотрудников. На рынке более 20 лет. На сегодня агентство поддерживает более 700 рейтингов кредитных организаций, страховых компаний, предприятий финансового и нефинансового сектора.
 

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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