Очистили 1 млн кв.м – «Норникель» подвёл итоги летнего сезона программы «Чистый Норильск»

За короткий весенне-летний сезон в промзоне Норильска была проведена существенная работа по очистке от мусора. Что было сделано за этот период и что будут делать зимой?

В Норильске закончился весенне-летний этап масштабной программы «Чистый Норильск», инициированной «Норникелем». За короткий тёплый период 27 подрядных организаций и профильное подразделение компании – Предприятие по благоустройству территорий Заполярного филиала «Норникеля» очистили от отходов производства, старой техники и строительного мусора почти 1 млн кв.м. территории. Для проведения очистных работ «Норникель» закупил 121 единицу техники общей стоимостью более 3,4 млрд рублей.

В частности, были очищены большая область земель, прилегающих к Цеху производства элементарной серы № 1, Кислородной станции, Насосной станции № 18А, и район бывшего автотранспортного предприятия Надеждинского металлургического завода. Убран мусор в межтрубных коридорах магистральных сетей, на производственных территориях теплоэнергоцентралей № 1 и № 3 и отдельных участках рудников компании в Талнахе. Демонтировано 87 ветхих зданий и проведена санитарная обработка освобождаемых от мусора территорий.

В результате проделанных работ собрано и вывезено 247 000 т. строительного мусора и 37 000 т. Металлолома, что можно назвать достойным результатом учитывая реалии непродолжительного Норильского лета. В зимнее время работы по очистке территорий будут продолжены — основные силы будут направлены на снос отслуживших зданий и сооружений в районе Кайеркан, стройбазы «Надежда» и на территориях АО «НТЭК».

Напомним, реализация большой программы по уборке и рекультивации «Чистый Норильск» стартовала в этом году. Она затронет территорию всего Норильского промышленного района, и за 10 лет «Норникель» инвестирует в программу более 40 млрд рублей. В рамках «Чистого Норильска» будут очищены от промышленного мусора, металлолома и старых сооружений более 20 млн кв.м. территории.

Добавим, программа «Чистый Норильск» входит в новую стратегию компании в области экологии и изменения климата, которая предусматривает реализацию 335 мероприятий с объемом инвестиций 686 млрд рублей до 2031 года. Одной из последних мер, реализуемых в рамках данной стратегии, стало подписание соглашения о внедрении системы автоматического контроля за показателями выбросов вредных веществ на территории Норильска. В рамках договоренностей на предприятиях «Норникеля» будет внедрена система автоматического контроля за показателями выбросов загрязняющих веществ, а также организован мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в жилых зонах Норильска. Внедряемая система позволит опробовать наилучшие технологические решения по передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме, а на основании полученных данных будут разработаны и утверждены необходимые нормативные акты. На начальном этапе данные о состоянии воздуха будут считываться с собственной системы мониторинга «Норникеля», которая распространена в городах присутствия компании и в настоящее время находится в высокой стадии готовности.