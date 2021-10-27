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«Адмирал»: Событие с видом на море

«Адмирал»: Событие с видом на море
Иллюстрация: ООО «Эко-парк «Адмирал»

Формулы идеального бизнес-мероприятия не существует, однако все организаторы деловых и корпоративных ивентов сходятся во мнении: важно найти правильную площадку.

Любая, даже самая креативная идея мероприятия нивелируется, если место проведения «не дотягивает». На что же обратить внимание, выбирая «место дислокации»? Рассказываем на примере эко-парка «Адмирал».
 

Универсальный масштаб

Семинары, тренинги, тимбилдинг… Сегодня деловая ивентология изобилует разнообразием форматов. Однако каждый из них становится сложен в реализации, как только речь заходит о мероприятии больше 50 человек. В Красноярске и его окрестностях мало масштабных площадок. Эко-парк «Адмирал» — универсальное место. Сюда можно приехать как компанией, весь офис которой — не более 10 человек, так и зайти на мероприятие на несколько сотен участников. В парке представлены площадки для мероприятий практически любого формата и размаха. От небольших, камерных семинаров до федеральных конференций, съездов, годовых собраний.
 
На территории парка есть три конференц-зала — на 50, 80 и 200 мест. Для проведения самых масштабных мероприятий летом и осенью функционирует концерт-холл, способный вместить до 1 тыс. посадочных мест.
 
«Адмирал»: Событие с видом на море 1
 

От touch-панели до поп-звезды

Второй вопрос, который неминуемо встает перед организаторами бизнес-событий, — оборудование. Звуковой пульт, экран, микрофоны, свет — брать все это в аренду сложно и дорого. И обязательно в самый ответственный момент выяснится, что не хватает какого-нибудь шнура или переходника. Эко-парк «Адмирал» оснащен современным оборудованием «под ключ». Можно заниматься исключительно смысловым наполнением события, не думая о «витой паре».
 
Например, в новом офисном центре «Ангара» есть современная интерактивная touch-панель на 20 одновременных касаний, не имеющая аналогов в Красноярске. Она работает в режиме флипчарта, интерактивной доски, компьютера или телевизионного экрана. Кроме того, зал оснащен и необходимым классическим звуковым и цифровым оборудованием. Это офисное пространство по типу Argile office: удобное зонирование и легкая трансформация под любые задачи.
 
Оснащение концерт-холла позволяет проводить концерты мировых звезд и телемосты. Это делает его одной из лучших площадок во всем Красноярском крае для проведения больших деловых мероприятий.
 
«Адмирал»: Событие с видом на море 2
 

Природа как вау-эффект

Событийный маркетинг построен на впечатлениях, на том вау-эффекте, который получает аудитория. Для городских жителей, а особенно для гостей Красноярска, самый лучший вау-эффект — уникальная природа Сибири. Эко-парк «Адмирал» расположен в одном из самых живописных мест Красноярского края. Всего 50 километров от Красноярска — и вот мы уже в тихом, уединенном, но при этом современном и комфортном месте. Чистый воздух, фантастические пейзажи и высочайший сервис. В теплое время стены концерт-холла можно открыть, и ваше событие пройдет на фоне Красноярского моря и дивных скал.
 
В Красноярске немного масштабных площадок, но еще меньше тех, где можно провести мероприятия на несколько дней. В эко-парке «Адмирал» богатый номерной фонд. И это позволяет попасть в тренд: сегодня деловые мероприятия предпочитают объединять с отдыхом.
 
«Адмирал»: Событие с видом на море 3
 

Вам фуршет или банкет?

И наконец, пятый элемент события — кейтеринг. Здесь, как и с оборудованием, лучше и удобнее предоставить хлопоты площадке, ведь ваша компания не специализируется на приготовлении фуршетных столов. В эко-парке есть ресторан, караоке-бар, услуги кейтеринга. А вечернее мероприятие украсит собственная музыкальная группа. Хотите, чтобы ваше мероприятие прошло достойно — приезжайте в эко-парк «Адмирал»!
 
«Адмирал»: Событие с видом на море 4
 
ООО «Эко-парк «Адмирал»
г. Дивногорск, Залив Шумиха, 5/35, 
тел. 205-10-81, www.24admiral.ru
 
 
 
 
 
Автор: Александр Вознесенский
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