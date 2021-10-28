Анна Жираткова, «Про-Ток»: Мы выбрали курс на разрыв шаблонов

Как предприниматель, основатель и руководитель технологической энергетической компании, я часто сталкиваюсь с шаблонами восприятия и в частной жизни, и в бизнесе.

Поскольку для бизнеса это настоящий стоп-кран, в компании « Про-Ток » мы взяли курс на разрыв шаблонов.

Гендерный стереотип. Пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают: трудно ли женщине руководить производством? В бизнесе нет мужчин и женщин, в бизнес-коммуникации ты, начиная переговоры, перестаешь быть обладателем какого-то гендера. Ты просто сторона переговоров, и твоя задача — провести их в нужном русле и добиться результата. На самом деле, многое зависит от того, как ты сама себя чувствуешь, в каком контексте идешь на встречу, что ты излучаешь. Если ты чувствуешь себя «девочкой, которая хочет платьице и ни о чем не думать», результат переговоров таким и будет, без обид. Когда ты выходишь на более высокий уровень коммуникации, где ты профессионал, личность, родитель, патриот, гендерные ограничения снимаются. На уровне миссии, на уровне ценностей вопросов, девочка или мальчик, уже не существует.

Подарки. Годами складывался стереотип поздравлений на 23 февраля и 8 Марта, незыблемым, казалось, был новогодний корпоратив. Мы решили изменить традиции кардинально. Отказались от новогоднего корпоратива, зато проводим собственное событие — День маленького энергетика, где взрослые передают детям азы своих профессий. Мы празднуем большие победы компании — заключение больших договоров или сдачу больших, сложных заказов. Что касается гендерных праздников, то мы сделали виртуальные поздравления. Создали контент, который побуждал думать и чувствовать. В итоге охватили гораздо большее количество людей и буквально ворвались в медиапространство — наш праздничный контент стал настоящим инфоповодом.

Производители и заказчики долгое время считали: на изготовление одного шкафа требуется 60 дней. Мы сами свято верили, что именно этот срок канонический, и вариантов нет. Однако жизнь мудрее нас, и если мы не хотим выходить из зоны комфорта, чтобы взглянуть на ситуацию под другим ракурсом, нас обязательно оттуда вышибут элегантным пинком. Срочный заказ! Архиважный! Универсиада практически в опасности. Но сроки…Шкаф изготавливается 60 дней, ну вы помните. Сможем ускориться? Решили, что сможем. Пересмотрели бизнес и производственные процессы, в итоге существенно сократили незыблемый срок. Оказывается, временные рамки существовали только в наших головах.

Пожалуй, самое большое количество стереотипов — во взаимоотношениях «человек — человек». Сегодня мы нанимаем людей не просто для выполнения какой-то конкретной задачи, а для продвижения компании и следования ее общей миссии. Слежу, чтобы у меня не было стереотипов в отношении сотрудников: можно доверить, нельзя, готов расти, не готов… Это же просто: сложить определенное мнение и мерить всех по шаблону. Но все мы разные, и мы меняемся. Признавая за собой право расти, нельзя отказывать в нем другим. Чтобы лучше понимать и сотрудников, и бизнес-процессы, я запустила регулярные челленджи. Провожу 10–12 дней в отделе продаж, на производстве. Это очень полезная практика: чувствуешь почву под ногами, можешь быстро найти узкие места и внести коррективы.

Вот уже несколько лет все сотрудники «Про-Тока» принимают участие в стратегических сессиях. Поверьте, это скорее исключение, чем правило. Обычно стратегируют маркетинг, продажи, верхушка управления. Однако все стартапы внутри компаний, рацпредложения, инноватика, как правило, рождаются именно на производстве. Значит, и выстраивать стратегию развития компании нужно от станка, от производства. Мы изменили ситуацию. Как это повлияло на нашу жизнь? Мы стали инновационной компанией и официальным резидентом Сколково, запатентовали собственные разработки.

Я уверена в своей миссии, меня беспокоит, какое наследие я оставлю как человек, мать и предприниматель, я много думаю об этом и рассуждаю, и это помогает найти общий язык с партнерами.

Наш бой со стереотипами продолжается. Пока выигрывает «Про-Ток»!