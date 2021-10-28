ФК «Енисей» вышел в плей-офф Кубка России

Иллюстрация: vk.com/fcenisey

Красноярцы обыграли «Крылья Советов» (сейчас самарская команда находится на 8 строчке в Премьер-лиге) со счетом 1-0 и стали лидерами своей группы. «Енисей» продолжит борьбу за кубок в 1/8.