Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.10
69,81
81,02
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ФК «Енисей» вышел в плей-офф Кубка России

ФК «Енисей» вышел в плей-офф Кубка России
Иллюстрация: vk.com/fcenisey

Красноярцы обыграли «Крылья Советов» (сейчас самарская команда находится на 8 строчке в Премьер-лиге) со счетом 1-0 и стали лидерами своей группы. «Енисей» продолжит борьбу за кубок в 1/8.

#НОВОСТИ

Матч складывался драматично. На 79-й минуте был удален игрок самарцев Дмитрий Цыпченко, он получил вторую желтую карточку. А на 83-й минуте сработала замена «Енисея»: Никита Раздорских забил победный гол. В конце матча красноярцы могли удвоить счет, но голкипер гостей спас ворота.

Жеребьевка 1/8 Кубка России пройдет 2 ноября.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития краяСтал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития края
  • «Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»
  • Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодамЛокдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам
  • В центре Красноярска обнаружили опасный оползеньВ центре Красноярска обнаружили опасный оползень
  • «Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.