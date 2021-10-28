ФК «Енисей» вышел в плей-офф Кубка России
Красноярцы обыграли «Крылья Советов» (сейчас самарская команда находится на 8 строчке в Премьер-лиге) со счетом 1-0 и стали лидерами своей группы. «Енисей» продолжит борьбу за кубок в 1/8.
Матч складывался драматично. На 79-й минуте был удален игрок самарцев Дмитрий Цыпченко, он получил вторую желтую карточку. А на 83-й минуте сработала замена «Енисея»: Никита Раздорских забил победный гол. В конце матча красноярцы могли удвоить счет, но голкипер гостей спас ворота.
Жеребьевка 1/8 Кубка России пройдет 2 ноября.