Красноярский алюминиевый завод увеличил долю сплавов и продукции с добавленной стоимостью

Литейное производство Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ по итогам 3 квартала 2021 года увеличило долю продукции с добавленной стоимости в общем объёме производства.

Рост обусловлен развитием высокотехнологического производства и увеличением поставок компаниям азиатско-тихоокеанского региона и с развитием номенклатуры сплавов для прокатного производства российских металлургических компаний.

Сегодня в общем объёме производимого металла показатель продукции с добавленной стоимостью составляет 44,72% от общего объёма, а выпуск сплавов — 43,72%. Прирост в сравнении с показателями 3 квартала 2020 года составил 6,36% и 6,84% соответственно. В планах предприятия увеличение производимых сплавов серии AlSi3 в виде Т- образной чушки — со 100 до 150 тонн в сутки для гальванизации стали, применяемой в современной строительной промышленности.

По словам управляющего директора КрАЗа, Евгения Курьянова, развития литейного производства удаётся добиться за счет применения персоналом инструментов производственной системы РУСАЛа и ТРИЗ. В частности, сократилось время подготовки к литью оборудования и технологическим операциям, а также сократилось время цикла приготовления расплава, отсутствия внеплановых простоев оборудования.

Повышение технологичности продукции и увеличение доли сплавов — это основная производственная задача, которую поставил перед производственными подразделениями заводов РУСАЛа ещё основатель компании Олег Дерипаска. Красноярский алюминиевый завод производит сплавы для автомобильной, авиа- и космической отраслей, строительной, пищевой промышленности и электронной индустрии. Из сплавов КрАЗа производят алюминиевую банку, литые и кованые колесные диски, элементы подвески и кузова автомобилей, строительный профиль, гальванизированный стальной лист, который применяется в широких сферах гражданского и промышленного строительства.

РУСАЛ продолжает на всех предприятиях реализовывать свою стратегию по наращиванию доли ПДС в общем объеме продаж, которая в целом по компании выросла до 54% по сравнению с 52% во 2 квартале 2021 года. Комментируя результаты операционной общей деятельности РУСАЛа в 3 квартале 2021 года, генеральный директор компании Евгений Никитин отметил: