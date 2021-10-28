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Красноярский алюминиевый завод увеличил долю сплавов и продукции с добавленной стоимостью

Красноярский алюминиевый завод увеличил долю сплавов и продукции с добавленной стоимостью
Иллюстрация: РУСАЛ

Литейное производство Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ по итогам 3 квартала 2021 года увеличило долю продукции с добавленной стоимости в общем объёме производства.

#НОВОСТИ

Рост обусловлен развитием высокотехнологического производства и увеличением поставок компаниям азиатско-тихоокеанского региона и с развитием номенклатуры сплавов для прокатного производства российских металлургических компаний.

Сегодня в общем объёме производимого металла показатель продукции с добавленной стоимостью составляет 44,72% от общего объёма, а выпуск сплавов — 43,72%. Прирост в сравнении с показателями 3 квартала 2020 года составил 6,36% и 6,84% соответственно. В планах предприятия увеличение производимых сплавов серии AlSi3 в виде Т- образной чушки — со 100 до 150 тонн в сутки для гальванизации стали, применяемой в современной строительной промышленности.

По словам управляющего директора КрАЗа, Евгения Курьянова, развития литейного производства удаётся добиться за счет применения персоналом инструментов производственной системы РУСАЛа  и ТРИЗ. В частности, сократилось время подготовки к литью оборудования и технологическим операциям, а также сократилось время цикла приготовления расплава, отсутствия внеплановых простоев оборудования.

Повышение технологичности продукции и увеличение доли сплавов — это основная производственная задача, которую поставил перед производственными подразделениями заводов РУСАЛа ещё основатель компании Олег Дерипаска. Красноярский алюминиевый завод производит сплавы для автомобильной, авиа- и космической отраслей, строительной, пищевой промышленности и электронной индустрии. Из сплавов КрАЗа производят алюминиевую банку, литые и кованые колесные диски, элементы подвески и кузова автомобилей, строительный профиль, гальванизированный стальной лист, который применяется в широких сферах гражданского и промышленного строительства.

РУСАЛ продолжает на всех предприятиях реализовывать свою стратегию по наращиванию доли ПДС в общем объеме продаж, которая в целом по компании выросла до 54% по сравнению с 52% во 2 квартале 2021 года. Комментируя результаты операционной общей деятельности РУСАЛа в 3 квартале 2021 года, генеральный директор компании Евгений Никитин отметил:

Несмотря на внешне благоприятную конъюнктуру, мы столкнулись с рядом вызовов. Продолжился рост мировых цен на энергоносители и сырье для производства алюминия. По некоторым позициям с начала года цены выросли в 4-5 раз, что привело к увеличению себестоимости производства алюминия и глинозема. Пандемия Covid-19 грозит нестабильностью на рынках. Тем не менее, РУСАЛ наращивает поставки на внутренний рынок: доля продаж в России и СНГ выросла до рекордных 29%. Вместе с партнерами мы вывели на российский рынок целый ряд новых продуктов из алюминия — кабели, опоры электроосвещения, литые трубы и сплавы для фасадных панелей. До рекордного уровня — 54% выросла доля продукции с добавленной стоимостью в продажах компании. Спрос на наш алюминий под брендом ALLOW остается высоким за счет глобального тренда в сторону снижения углеродного следа. За 5 лет с момента запуска бренда продажи увеличились в 5 раз».

 

 

Автор: Петр Савельев
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