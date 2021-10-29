Ход королем: «Норникель» поддержал финалиста чемпионата мира по шахматам

«Норникель» и претендент на титул чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий заключили соглашение о партнерстве. Что общего между шахматами и бизнесом и почему «Норникель» поддержал гроссмейстера?

«Норникель» продолжает наращивать своё присутствие в профессиональном спорте. Накануне было объявлено о спонсорском сотрудничестве между металлургическим гигантом и российским гроссмейстером, претендентом на титул чемпиона мира по шахматам Яном Непомнщим. Торжественная церемония по случаю данного события прошла в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве в присутствии самого гроссмейстера, а также старшего вице-президента, руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Ларисы Зельковой и исполнительного директора Федерации шахмат России Марка Глуховского.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова отметила важность данного сотрудничества для дальнейшего развития детского и юношеского спорта:

Молодые, талантливые, амбициозные юноши и девушки — вот главный ресурс нашей страны, определяющий ее будущее. Помочь им осознать и раскрыть свой потенциал, сформировать ценностные ориентиры — стратегическая задача, которой «Норникель» уделяет особое внимание. Мы считаем, что Ян Непомнящий — отличный пример для нашей молодёжи. Он смог развить талант трудом и упорством. Его спортивный путь был непростым, но сегодня он в шаге от вершины», — прокомментировала сотрудничество Лариса Зелькова.

Сотрудничество с Яном Непомнящим стало ещё одним проектом «Норникеля» на пути развития шахмат в нашей стране. В этом году компания подписала соглашение о партнерстве с Международной шахматной федерацией (FIDE) по развитию детских и юношеских шахмат. В рамках сотрудничества с FIDE «Норникель» выступит партнером ежегодных чемпионатов мира среди юниоров до 20 лет и среди девушек до 20 лет, а также ряда других крупных спортивных соревнований, включая Всемирную шахматную Олимпиаду, которую в 2022 году примет Москва. Партнерство с ФИДЕ также предполагает эффективную программу развития шахматного спорта среди детей в приоритетных регионах ведения бизнеса компании. Основанная на комплексном подходе к онлайн-обучению с привлечением международных гроссмейстеров, программа позволит охватить значительное число талантливых ребят и раскрыть их потенциал.

Говоря о партнерстве с международной шахматной федерацией Лариса Зелькова отметила, что каждый бизнес-проект можно сравнить с шахматной партией, в которой важно сделать правильный ход:

Шахматы развивают стратегическое мышление, память, концентрацию, навык принятия решений, формируют воображение и творческие способности. Все это крайне помогает человеку в любом деле и в бизнесе в том числе, быть успешным, быть тонким, умным, стратегическим. Мне кажется, что шахматы так же, как и другие интеллектуальные игры, прекрасный способ развивать эти навыки», — отметила старший вице-президент «Норникеля».

В рамках спонсорского сотрудничества «Норникель» помогает Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлесона, который состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. За это время между гроссмейстерами будут сыграны 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет 7,5 очков. В случае ничейного счета, 15 декабря будет разыгран тай-брейк. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро.