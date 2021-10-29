Красноярцы не останутся без мандаринов на Новый год

Роспотребнадзор остановил ввоз в Россию мандаринов турецкого экспортера Fikret Degirmenci, якобы во фруктах обнаружили недопустимый уровень пестицидов.

Ввоз приостановлен «до особого распоряжения». Минсельхоз Турции уточнил, что запрет касается только одного экспортера, другие компании работают в прежнем режиме.

В красноярских торговых сетях новость восприняли спокойно.

Новые ограничения касаются только нескольких производителей турецких мандаринов, мы с ними и так не сотрудничаем. Поэтому пока поставки любимых цитрусовых из Турции в наши магазины осуществляются стабильно и в полном объеме», - ответили в «Командоре».

В «Красном Яре» пояснили, что уже сейчас на прилавках есть цитрусовые из Перу, ЮАР, Аргентины, со следующей недели начинается сезон мандаринов из Марокко, так что у красноярцев будет широкий выбор традиционного новогоднего фрукта.

Но в целом доля турецких мандаринов на рынке высока, и дефицит может возникнут, если поставки будут приостановлены полностью. Но до этого, полагают в сетях, не дойдет.