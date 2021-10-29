«Сквозь танго»: Светлана Кольянова дает сольный концерт на сцене Музыкального театра

29 октября в 19:00 в Красноярском музыкальном театре (пр. Мира, 129) состоится сольный концерт заслуженной артистки России Светланы Кольяновой «Сквозь танго».

Этот концерт – исследование одного из самых страстных и чувственных танцев, его артистка подготовила для зрителей в честь своего юбилея.

В одном из своих интервью солистка отметила, что жизнь актрисы подобна страстному и непредсказуемому танцу, и танец с театром, пожалуй, самый захватывающий. Любителей музыки и поклонников пластического искусства ждут великолепный голос Светланы Кольяновой и танго в самых необычных его проявлениях, которые проиллюстрируют разные фрагменты из жизни женщины. Партнёрами артистки в этот вечер станут коллеги по сцене: Леонид Забоев, Рустам Исанов, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, а также артисты балета и оркестра театра. Специальный гость – заслуженный артист России Александр Шендрик (аккардеон).

Режиссёр-постановщик – Марина Малькович, дирижёр-постановщик – Николай Балышев, художник-постановщик – заслуженный деятель искусств России, лауреат Госпремии им. К. С. Станиславского Александр Баженов, хореограф-постановщик – Елена Слободчикова, хореограф – заслуженный работник культуры Красноярского края Аксана Климина.