Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
70,52
81,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Начальника краевой пресс-службы ГУ МВД Владимира Юрченко проводили на пенсию

Начальника краевой пресс-службы ГУ МВД Владимира Юрченко проводили на пенсию
Иллюстрация: 24.мвд.рф

В Главному управлении МВД России по Красноярскому краю на пенсию проводили начальника Отдела информации и общественных связей Владимира Юрченко. Ему 49 лет.

#НОВОСТИ

В торжественной обстановке начальник Главка Александр Речицкий поблагодарил Владимира Владимировича за многие годы продуктивной и добросовестной службы.

Генерал-лейтенант полиции в режиме видеоконференцсвязи вручил полковнику внутренней службы в отставке трудовую книжку, пенсионное удостоверение МВД, а также подарок — наручные часы.

Начальника краевой пресс-службы ГУ МВД Владимира Юрченко проводили на пенсию 1

Юрченко родился 1 сентября 1972 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный педагогический университет.

В 2002 году поступил на службу в органы внутренних дел. В 2006 году назначен старшим инспектором по особым поручениям ОИиОС ГУВД Красноярского края.

С 2007 по 2017 год — заместитель начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД по краю.

17 июля 2017 года назначен начальником пресс-службы Главного управления.

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития краяСтал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития края
  • «Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»
  • Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодамЛокдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам
  • «Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов
  • В Красноярском крае уже почти 650 заболевших за суткиВ Красноярском крае уже почти 650 заболевших за сутки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.