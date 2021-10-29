Начальника краевой пресс-службы ГУ МВД Владимира Юрченко проводили на пенсию

В Главному управлении МВД России по Красноярскому краю на пенсию проводили начальника Отдела информации и общественных связей Владимира Юрченко. Ему 49 лет.

В торжественной обстановке начальник Главка Александр Речицкий поблагодарил Владимира Владимировича за многие годы продуктивной и добросовестной службы.

Генерал-лейтенант полиции в режиме видеоконференцсвязи вручил полковнику внутренней службы в отставке трудовую книжку, пенсионное удостоверение МВД, а также подарок — наручные часы.

Юрченко родился 1 сентября 1972 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный педагогический университет.

В 2002 году поступил на службу в органы внутренних дел. В 2006 году назначен старшим инспектором по особым поручениям ОИиОС ГУВД Красноярского края.

С 2007 по 2017 год — заместитель начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД по краю.

17 июля 2017 года назначен начальником пресс-службы Главного управления.