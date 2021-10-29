Volkswagen Caddy 5 доступен для заказа в Красноярске!

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили объявляет о старте заказов на новый Caddy 5. Модель в необходимой комплектации уже можно выбрать в конфигураторе на официальном сайте марки.

Или заказать в официальном дилерском центре Volkswagen Коммерческие автомобили Медведь-Запад.

В честь этого события марка расширила сервисную программу «Пакет технического обслуживания», которая была запущена в июне 2021 года. Программа предлагает сразу же и по выгодной цене оплатить обязательные регламентные работы — ТО-1 и ТО-2 — при заказе в производство или покупке Volkswagen T6.1 и Volkswagen Crafter у официального дилерского центра марки. Теперь сервисная программа распространяется и на Caddy 5 и предлагается в подарок первым клиентам.

При заказе нового Caddy 5 у официального дилера Volkswagen Коммерческие автомобили в Красноярске или с помощью онлайн-конфигуратора до 30 сентября 2021 г. клиенты получат в подарок «Пакет технического обслуживания». Предложение доступно на этапе предзаказа, пока новые Caddy 5 не будут отгружены в дилерские центры марки. Сервисная программа действует до достижения пробега 30 000 километров или по истечении 24 месяцев — в зависимости от того, что наступит ранее, — и включает в себя проведение двух регламентных ТО. ТО-1 проводится при пробеге 15 000 километров (или по окончании первого года эксплуатации при меньшем пробеге), а ТО-2, соответственно, при пробеге 30 000 километров (или по окончании второго года эксплуатации при меньшем пробеге).

Это очень удобно: больше не нужно беспокоиться о дополнительных затратах, связанных с ТО. При этом воспользоваться услугой можно в любом официальном дилерском центре марки Volkswagen Коммерческие автомобили на всей территории России, что особенно актуально, если вы решили отправиться в длительное путешествие за рулем. Чтобы пройти плановое ТО, достаточно просто найти адрес ближайшего официального сервисного центра. «Пакет технического обслуживания» включает обязательную замену масла в двигателе, необходимых оригинальных фильтров, а также проведение всего объема предписанных инспекционных работ.

Сервисная программа гарантирует использование только оригинальных запчастей, сохранение заводской гарантии, защиту от рисков, а также самые высокие стандарты обслуживания у официального дилера — и это за более низкую стоимость, чем в среднем по рынку. Кроме того, обслуживание автомобиля в официальном сервисе повысит его остаточную стоимость на рынке автомобилей с пробегом, что также означает дополнительную выгоду «Пакета технического обслуживания».

Новый Volkswagen Caddy 5

Пятое поколение невероятно успешной модели, объем производства которой уже превысил три миллиона экземпляров, представлено несколькими версиями: семейный универсал повышенной вместимости, грузовой и грузопассажирский автомобиль, а также кемпер. Впервые в истории Volkswagen Caddy создан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Платформа MQB позволила оснастить Volkswagen Caddy множеством новых передовых технологий: инновационные вспомогательные системы для водителя, в том числе Travel Assist и новая функция торможения при обнаружении приближающегося автомобиля во время поворота, повышают безопасность и комфорт; сетевые информационно-развлекательные системы превращают Новый Caddy в «смартфон на колесах»; новая технология двойного впрыска Twindosing преобразует выбросы оксидов азота (NOx) турбодизельных двигателей (TDI) в воду и безвредный азот. Дизайн экстерьера полностью переработан и стал более спортивным, а интерьер продуман до мельчайших деталей. Кроме того, значительно улучшено водительское место, расширены функциональные возможности и увеличен объем внутреннего пространства в ультрасовременном салоне — как и должно быть в многостороннем, функциональном и практичном Volkswagen Caddy.

Новый Caddy 5 уже доступен для заказа в Красноярске в комплектациях Caddy, Life, Style и PanAmericana. Новые грузовой Caddy Cargo, кемпер Caddy California и грузопассажирский Volkswagen Caddy Kombi будут доступны для заказа позднее.

Новые Volkswagen Caddy 5 появятся в Красноярске осенью 2021 года.

Онлайн-конфигуратор Caddy 5: https://www.volkswagen-commercial.ru/ru/model-overview/caddy-5.html#MOFA

Подробная информация о сервисной программе: https://www.volkswagen-commercial.ru/ru/service/service-package.html

Официальный дилер Volkswagen Коммерческие автомобили Медведь-Запад, ул. 9 Мая, 72, тел. +7 391 222 1 777

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