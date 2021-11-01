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Красноярцы отстояли кованную беседку с помощью инстаграма

Красноярцы отстояли кованную беседку с помощью инстаграма
Иллюстрация: Yandex

Мэр Сергей Еремин прислушался к горожанам и отменил решение о сносе кованной беседки на Каче. Вместо нее планировалось что-то в духе экоурбанизма.

#НОВОСТИ

В рамках грядущей модернизации набережной Качи обсуждалась возможность сноса ажурной кованной беседки в китайском стиле. Однако горожане заступились за старомодную, но полюбившуюся беседку. Был создан аккаунт в Инстграм от лица…самой беседки:

Деревянные беседки — очень современно, стильно! Их много на других набережных Енисея и уже на части реки Кача. Но таких кованых беседок больше нет нигде! Помогите мне остаться на Каче! Пусть меня отремонтируют и подкрасят, и я буду украшать набережную ещё долгие годы», — говорилось в аккаунте.

Оригинальная коммуникация была замечена мэром Красноярска. В результате Сергей Еремин учел мнение красноярцев и поручил сохранить кованые беседки на Каче.

Автор: Александр Вознесенский
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