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РУСАЛ приветствует договоренность акционеров по стратегическому преобразованию компании

РУСАЛ приветствует договоренность акционеров по стратегическому преобразованию компании
Иллюстрация: Яндекс

Москва, 1 ноября 2021 года — РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), приветствует договоренность акционеров по стратегическому преобразованию компании.

#НОВОСТИ

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, приветствует достижение договоренности между его крупнейшими акционерами — En+ Group и Sual Partners — об их совместной поддержке намерения по выделению активов РУСАЛа c более высоким углеродным следом, анонсированного в мае этого года.

Мы понимаем, что декарбонизация — это уже не просто опция, а требование для всех участников рынка. Поддержка со стороны крупнейших акционеров — свидетельство движения РУСАЛа в правильном направлении", — отметил председатель совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд.

Зонневельд также отметил, что реализация стратегического преобразования компании потребует согласования на различных уровнях, включая регуляторов, кредиторов и общее собрание акционеров РУСАЛа.

Выделение активов отвечает ESG-стратегии РУСАЛа и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 году. Новая компания сможет сосредоточиться на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле", — , — добавил генеральный директор РУСАЛА Евгений Никитин.

В результате выделения активов РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания — на экологической перестройке своих предприятий. В ее состав войдут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский).

Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов. Развитие экологически безопасного производства алюминия было выделено приоритетной целью РУСАЛа еще основателем компании Олегом Дерипаска.

 

Автор: Юлия Тарабан
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