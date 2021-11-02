РУСАЛ приветствует договоренность акционеров по стратегическому преобразованию компании

Москва, 1 ноября 2021 года — РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), приветствует договоренность акционеров по стратегическому преобразованию компании.

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, приветствует достижение договоренности между его крупнейшими акционерами — En+ Group и Sual Partners — об их совместной поддержке намерения по выделению активов РУСАЛа c более высоким углеродным следом, анонсированного в мае этого года.

Мы понимаем, что декарбонизация — это уже не просто опция, а требование для всех участников рынка. Поддержка со стороны крупнейших акционеров — свидетельство движения РУСАЛа в правильном направлении", — отметил председатель совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд.

Зонневельд также отметил, что реализация стратегического преобразования компании потребует согласования на различных уровнях, включая регуляторов, кредиторов и общее собрание акционеров РУСАЛа.

Выделение активов отвечает ESG-стратегии РУСАЛа и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 году. Новая компания сможет сосредоточиться на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле", — , — добавил генеральный директор РУСАЛА Евгений Никитин.

В результате выделения активов РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания — на экологической перестройке своих предприятий. В ее состав войдут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский).

Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов. Развитие экологически безопасного производства алюминия было выделено приоритетной целью РУСАЛа еще основателем компании Олегом Дерипаска.