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Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчеты в национальных валютах РФ и КНР»

Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчеты в национальных валютах РФ и КНР»
Иллюстрация: Depositphotos

Банк «Левобережный» проведет бесплатный вебинар для предпринимателей, которые ведут внешне-экономическую деятельность. Мероприятие состоится 11 ноября 2021 года.

По итогу вебинара слушатели узнают о международной платежной системе CIPS, преимуществах расчетов в китайских юанях, торгах на Московской бирже и перспективах валютной пары Российский рубль/Китайский Юань.
 
Откроется мероприятие выступлением Ильи Клейменова, начальника отдела по работе с финансовыми институтами АйСиБиСи Банк (АО). Эксперт расскажет об альтернативных валютах при расчетах участников ВЭД с контрагентами.
 
Презентация Анны Паникаровской, начальника отдела корсчетов и документарных операций Банка «Левобережный», будет посвящена нюансам расчетов по ВЭД в условиях санкционных ограничений. Из доклада Даниила Кораблева, руководителя направления по ключевым клиентам Департамента валютного рынка ПАО «Московская биржа», предприниматели узнают о возможностях валютного рынка Мосбиржи, в частности об инструментах и времени торгов китайским юанем.
 
В конце вебинара слушатели смогут обсудить со спикерами возникшие вопросы и интересующие бизнес-кейсы. Мероприятие пройдет в следующий четверг, 11 ноября, с 14:00 до 16:00. Участие бесплатное. Посмотреть программу и зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
 
Подробности уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555 (доб. 6019).
 
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.
Автор: Александр Вознесенский
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