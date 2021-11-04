Бизнес лицом к лицу

Основатель бренда «ЧудоФермер» Анжелика Осипова поделилась бизнес-опытом при создании мясного бутика с собственным производством натуральных мясных деликатесов и полуфабрикатов

Офлайновая торговля переживает серьезные вызовы. И дело не только в ситуативных ограничениях, продиктованных пандемией. Стремительно меняются поведенческие паттерны аудитории, связанные с потреблением.

Интернет-индустрия поглотила весь мир. И выживать офлайновой торговле, особенно с учетом пандемийных ограничений, становится все труднее. Например, стоимость «Яндекса» в 2021 году составила $22,98 млрд, по итогам 2020 года компания увеличила выручку на 24 %. В пятый раз «Яндекс» возглавил ежегодный рейтинг 20 самых дорогих компаний русскоязычного сегмента Интернета, который составляет Forbes. На втором месте расположился Wildberries, на третьем — Ozon.

Это говорит о том, что люди все больше и больше предпочитают интернет-покупки.

Почему это происходит?

— Мы не спешим за покупками в торговые галереи и небольшие магазинчики из-за многих факторов: быстрый ритм жизни, новые ценности, предпочтение делегировать то, с чем справится курьер, пробки на дорогах и многое другое.

Ежегодно компания «Яндекс» получает тысячи заявок от стартапов на размещение своего бизнеса на ее платформах. На сегодняшний день это одна из самых продвинутых поисковых систем в России, на базе которой существует очень много школ и академий в разных отраслях. Соответственно, будущее поколение воспитывается по принципу «нажми кнопку на своем смартфоне». Такая тенденция отчетливо показывает: от производителя до конечного потребителя всего лишь один шаг или клик.

Пора закрывать офлайновые торговые площадки?

— Если площадка — только посредник, то стоит задуматься о перезагрузке бизнеса. Сегодня становится очевидным, что изготовитель может напрямую реализовывать свой продукт, без посредников. Этот рынок называется face to face, что в переводе означает лицом к лицу. Придерживаясь данной стратегии, я выбрала одновременно производить и реализовывать конечный продукт потребителю.

То есть сам производишь и сам отвечаешь перед реальным покупателем за качество?

— Совершенно верно. Преимущество нашей компании в том, что мы производим мясные деликатесы и полуфабрикаты только из охлажденного мяса, которое не подвергалось заморозке. Все изготавливается руками, что позволяет отделить даже мелкие кости, не перемалывая их на оборудовании, а также в тесто не добавлять пищевые добавки для придания ему эластичности, иначе при машинной раскатке оно лопнет в морозильной камере. Каждый готовый продукт наши клиенты могут попробовать до покупки. Мы используем рецептуры 1938 года, в изделиях отсутствуют влагоудерживающие элементы, продукт теряет до 30 % веса — от производства до покупки. Осуществляем бесплатную доставку в радиусе до 50 км от города, что очень удобно жителям загородных поселков. Номенклатурная линейка составляет 200 разновидностей изделий, в том числе деликатесы из оленины, марала, баранины, конины, плюс безглютеновая линейка, что на сегодняшний день очень актуально. Выполняем изделия по заказу наших покупателей с теми составами, которые они пожелают.

Однако бренд «ЧудоФермер» — не единственное направление вашей деятельности. Почему вы решили стать еще и коучем?

— Меня никак не отпускал двадцатилетний опыт управления розничными сетями, и было огромное желание обучать людей, причастных к бизнесу. В итоге я выучилась в Международном эриксоновском университете Erickson International и стала сертифицированным коучем по стандартам ICF. С большим удовольствием тренирую бизнес-команды, взамен получаю огромную благодарность, что дает энергию для новых свершений. Для меня ценно наблюдать, как люди приобретают новые навыки, растут команды, и я расту вместе с ними.

В один прекрасный день мне захотелось структурировать свой опыт на бумаге. В итоге родилась моя книга «Пособие для начинающих бизнесменов, или 12 шагов к своему делу».

О чем эта книга?

— Прежде всего была поставлена задача поговорить с читателями о том, что все по-настоящему успешные бизнесы строятся на базовых человеческих ценностях. Таких, как Доверие, Честность, Забота, Открытость, Партнерство, Осознанность, Бизнес от сердца.

Кому будет интересна и полезна ваша книга?

— Эта книга полезна как начинающим cоздателям своего дела, так и опытным предпринимателям. Каждый найдет для себя что-то полезное. Поближе познакомиться со мной и содержанием книги можно на странице в сети Instagram @dobrye_prodazhi.