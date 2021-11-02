«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям
В этом году премия «Человек года» станет более открытой. Для тех, кто думает, идти ли, «Деловой квартал» подготовил карточки с подсказками, чем можно заняться на церемонии.
Церемония награждения премии «Человек года» — это всегда яркое и интересное событие, которое, плюс ко всему, может оказаться весьма полезным. Чем именно — в карточках.
В 2021 году церемония награждения премии «Человек года» в Красноярске пройдет в открытом формате — если раньше на нее могли попасть только те, у кого есть приглашение, то теперь к ним может присоединиться любой желающий, купивший билет. Сделать это можно здесь.