Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.11
71,47
82,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям

«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям
Иллюстрация: Коллаж ДК

В этом году премия «Человек года» станет более открытой. Для тех, кто думает, идти ли, «Деловой квартал» подготовил карточки с подсказками, чем можно заняться на церемонии.

#НОВОСТИ
Церемония награждения премии «Человек года» — это всегда яркое и интересное событие, которое, плюс ко всему, может оказаться весьма полезным. Чем именно — в карточках.
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 1
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 2
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 3
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 4
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 5
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 6
 
«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям 7
 
В 2021 году церемония награждения премии «Человек года» в Красноярске пройдет в открытом формате — если раньше на нее могли попасть только те, у кого есть приглашение, то теперь к ним может присоединиться любой желающий, купивший билет. Сделать это можно здесь.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Для более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входеДля более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входе
  • В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинациюВ Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию
  • Аэропорт Сочи ввел дополнительные ограниченияАэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения
  • Грузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky CargoГрузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky Cargo
  • В Красноярске остановили стройку дома в опасном местеВ Красноярске остановили стройку дома в опасном месте
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.