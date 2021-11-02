«Человек года — 2021»: чем будет полезна премия номинантам и гостям

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В этом году премия «Человек года» станет более открытой. Для тех, кто думает, идти ли, «Деловой квартал» подготовил карточки с подсказками, чем можно заняться на церемонии.