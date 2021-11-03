Прикидывавшихся «КрасКомом» ассенизаторов оштрафовали почти на 5 млн

Частное предприятие с 2015 года работало практически под тем же названием. После того, как на это обратили внимание антимонопольщики, сменила его. Не помогло.

Компанию «КрасСпецТранс», которая занималась откачкой септиков в Красноярске, оштрафовали на 4,8 млн рублей за использование бренда «КрасКома». Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

Как рассказала DK.RU пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина, свое сегодняшнее название «КрасСпецТранс» получила относительно недавно — не больше года назад. До этого оно действовало под маркой «Краском+».

Проблема была в том, что, прикидываясь муниципальными коммунальщиками, частные ассенизаторы сливали откачанные нечистоты без оглядки на экологическое законодательство, а водители автоцистерн воровали холодную воду, подключаясь к пожарным гидрантам. Из-за «КрасКом» не раз беспокоили запросами надзорные органы, в которые поступали жалобы на действия «Краском+».

Стоит отметить, что создано это предприятие было в 2015 году, когда оригинальному «КрасКому» было уже порядка 12 лет. Такая разница в возрасте позволила в 2019 году красноярским коммунальщикам зарегистрировать за собой товарный знак «КрасКом» и обратиться в УФАС по Красноярскому краю, которое в декабре 2020-го признало действия «Краском+» нарушением антимонопольного законодательства. Собственно, после этого, по словам Лукиной, компания и сменила название.

Арбитражный суд признал использование товарного знака «КрасКом» компанией «КрасСпецТранс» незаконным. Сумма штрафа поступит коммунальщикам.

Добавим, что владельцем и директором компании «КрасСпецТранс», по данным сервиса «Зачестныйбизнес», является Сергей Гудков, ранее владевший фирмами «Кордон-С» и «Шарк 2002». В 2020 году компания заработала 836 тысяч рублей чистой прибыли при выручке 16,6 млн.

Учредителями же «КрасКома» являются агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска и компания «Красжилкоминвест». За 2020 год предприятие заработало 629,2 млн рублей чистой прибыли при выручке 5,5 млрд.