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Снег с улиц Красноярска в этом году начнут плавить. Частично

Снег с улиц Красноярска в этом году начнут плавить. Частично
Иллюстрация: admkrsk.ru

В город едут две снегоплавильные установки, которые встанут на «боевую вахту» уже этой зимой. Правда, пока больше в тестовом режиме — задач по переплавке всего снега в городе пока не стоит.

#НОВОСТИ
Зимой 2021-2022 годов в Красноярске, впервые в истории города, будут работать две снегоплавильные установки, сообщили в пресс-службе администрации города.
 
Это мобильные, полностью автономные конструкции с плавильными котлами, которые можно перемещать из одной точки города в другую. Одна сможет переплавлять 80 тонн снега в час, вторая — 135 тонн за ту же единицу времени.
Спецмашины обладают простой системой загрузки снега и выгрузки попавшего в него мусора. И что важно для таких больших мегаполисов, как Красноярск, — талая вода может сливаться в канализацию», — рассказали в мэрии.
В «КрасКоме» DK.RU пояснили, что мощностей красноярской канализации вполне хватит, чтобы «переварить» сбросы этих установок. Детали же станут ясны позже — когда коммунальщики получат от мэрии описание технической задачи.
 
До Красноярска эта техника работала в Санкт-Петербурге и, по сути, ее городу (Красноярску) подарили — бюджет не заплатил за нее ни копейки.
Основная задача этого сезона — опробовать эти установки и понять смогут ли они работать в наших условиях. Поэтому нет цели вывести их на полную мощность, но это вполне возможно. Соответственно и от снегоотвалов мы отказываться не будем», — уточнили в муниципалитете.
Снег с улиц Красноярска в этом году начнут плавить. Частично 1
 
Когда эти установки прибудут в Красноярск, в мэрии не говорят — сейчас их везут из Санкт-Петербурга на спецплатформах, что весьма длительный процесс (перевозка негабаритных грузов требует особого оформления).
Автор: Петр Савельев
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