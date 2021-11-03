Снег с улиц Красноярска в этом году начнут плавить. Частично

В город едут две снегоплавильные установки, которые встанут на «боевую вахту» уже этой зимой. Правда, пока больше в тестовом режиме — задач по переплавке всего снега в городе пока не стоит.

Зимой 2021-2022 годов в Красноярске, впервые в истории города, будут работать две снегоплавильные установки, сообщили в пресс-службе администрации города.

Это мобильные, полностью автономные конструкции с плавильными котлами, которые можно перемещать из одной точки города в другую. Одна сможет переплавлять 80 тонн снега в час, вторая — 135 тонн за ту же единицу времени.

Спецмашины обладают простой системой загрузки снега и выгрузки попавшего в него мусора. И что важно для таких больших мегаполисов, как Красноярск, — талая вода может сливаться в канализацию», — рассказали в мэрии.

В «КрасКоме» DK.RU пояснили, что мощностей красноярской канализации вполне хватит, чтобы «переварить» сбросы этих установок. Детали же станут ясны позже — когда коммунальщики получат от мэрии описание технической задачи.

До Красноярска эта техника работала в Санкт-Петербурге и, по сути, ее городу (Красноярску) подарили — бюджет не заплатил за нее ни копейки.

Основная задача этого сезона — опробовать эти установки и понять смогут ли они работать в наших условиях. Поэтому нет цели вывести их на полную мощность, но это вполне возможно. Соответственно и от снегоотвалов мы отказываться не будем», — уточнили в муниципалитете.

Когда эти установки прибудут в Красноярск, в мэрии не говорят — сейчас их везут из Санкт-Петербурга на спецплатформах, что весьма длительный процесс (перевозка негабаритных грузов требует особого оформления).