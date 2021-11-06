Промпроизводство в Красноярском крае отстает от прошлогоднего уровня

Промышленность региона от месяца к месяцу показывает разные результаты — то положительные, то отрицательные. В результате за три квартала 2021 года она прилично сдала.

По тогу девяти месяцев 2021 года промышленное производство в Красноярском крае снизилось на 4,4%, по отношению к аналогичному месяцу 2020-го. Такая информация опубликована на сайте Красноярскстата.

Наибольшие потери отмечены в добыче полезных ископаемых (-4,1%) и обрабатывающих производствах (-5,7%). Энергетика же и ЖКХ показали рост в 2,8% и 2% соответственно.

Справедливости ради стоит отметить, что промышленность края в сентябре 2021-го выросла на 0,9% по отношению к августу и на 8,1% — к прошлогоднему сентябрю.