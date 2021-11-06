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Промпроизводство в Красноярском крае отстает от прошлогоднего уровня

Промпроизводство в Красноярском крае отстает от прошлогоднего уровня
Иллюстрация: pixabay.com

Промышленность региона от месяца к месяцу показывает разные результаты — то положительные, то отрицательные. В результате за три квартала 2021 года она прилично сдала.

#НОВОСТИ
По тогу девяти месяцев 2021 года промышленное производство в Красноярском крае снизилось на 4,4%, по отношению к аналогичному месяцу 2020-го. Такая информация опубликована на сайте Красноярскстата.
 
Наибольшие потери отмечены в добыче полезных ископаемых (-4,1%) и обрабатывающих производствах (-5,7%). Энергетика же и ЖКХ показали рост в 2,8% и 2% соответственно.
Промпроизводство в Красноярском крае отстает от прошлогоднего уровня 1
Справедливости ради стоит отметить, что промышленность края в сентябре 2021-го выросла на 0,9% по отношению к августу и на 8,1% — к прошлогоднему сентябрю.
Автор: Петр Савельев
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