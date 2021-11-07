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Автобус с вахтовиками перевернулся на севере Красноярского края

Автобус с вахтовиками перевернулся на севере Красноярского края
Иллюстрация: epp.genproc.gov.ru

Вахтовый автобус, который перевозил рабочих в поселок Еруда, перевернулся на 235 километре дороги Епишино - Северо-Енисейск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по краю, в автобусе было 28 человек.

#НОВОСТИ

По Автобус с вахтовиками перевернулся на севере Красноярского края 1, пострадали два пассажира, они доставлены в больницу Северо-Енисейска, остальные отделались ушибами и незначительными повреждениями.

Как пояснили в ГИБДД, скорее всего, водитель не справился с управлением. Но, поскольку вахтовка ехала медленно, удалось избежать серьезных последствий.

По данным краевой прокуратуры, в автобусе было 22 пассажира, сейчас ведомство проводит проверку на золотодобывающем предприятии на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда.

Судя по кадрам с места события, опубликованным прокуратурой, в Северо-Енисейском районе уже наступила зима, на дорогах плотно лежит снег.

Автобус с вахтовиками перевернулся на севере Красноярского края 2

 

Автор: Петр Савельев
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