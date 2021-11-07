В театре Пушкина перенесли повесть Достоевского в Инстаграм

Премьерный спектакль «Я.Rеальный?» по мотивам повести Достоевского «Двойник» доказывает, что классика всегда может быть современной и желание стать успешным не зависит от даты на календаре.

«Двойник» - не самая популярная повесть Достоевского, ее первую редакцию литературные критики сочли многословной, затянутой и слишком фантастичной. Пожалуй, по-настоящему оценить описанный в «Двойнике» конфликт литераторы и режиссеры смогли только через 50 лет. А с приходом в нашу жизнь интернета и социальных сетей стало очевидно, что «фантастика», за которую современники ругали Достоевского, стала реальностью.

Создать другую личность, чтобы стать заметным и успешным, - вот чего хотел главный герой повести господин Голядкин, и в чем, к сожалению, не преуспел.

Создатели спектакля – автор пьесы Светлана Баженова и режиссер-постановщик Олег Рыбкин переносят действие не просто в наше время, но и в мир социальных сетей. Герои не расстаются с телефонами и со своими аккаунтами в Инстаграме. Все подписаны друг на друга, а их посты и комментарии в соцсетях, поведение других пользователей - одна из главных тем для внутриофисного small talk. Начинать утро с просмотра ленты и сториз важнее, чем чистить зубы и пить кофе.

Яша Голядкин – незаметный клерк, снимающий квартиру напополам с коллегой, который почему-то очень хочет сделать из своего соседа звезду Инстаграма. И однажды фантастическим образом в сети появляется еще один Голядкин: дерзкий, яркий, умный, смелый, презирающий условности… Кто же из них – двоих виртуальных – настоящий, задаются вопросом герои?

Взаимоотношения реальных людей и их аватаров – вот предмет исследования в пьесе. Кто из них реальный, а кто – только тень? Что будет, если человек умрет, а его виртуальная личность останется жить? А если «убить» свой аккаунт в Инстаграме, как это повлияет на физическую жизнь?

Конфликт реального и виртуального осложняется тем, что герои пьесы – сотрудники агентства по организации праздников, которые ежедневно создают своим клиентам другую реальность: от «Твин Пикса» до Супермена. И, кажется, в этой бесконечной смене ролей сами давно уже забыли, кто они есть.

Спектакль имеет возрастные ограничения 18+.