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Производитель грузовиков SCANIA снижает стоимость сезонного обслуживания техники

Производитель грузовиков SCANIA снижает стоимость сезонного обслуживания техники
Иллюстрация: scania

В преддверии зимнего сезона SCANIA запустила специальную акцию, которая сделает комплекс ТО с использованием оригинальных частей существенно доступнее. Где можно пройти ТО в Красноярском крае?

Постепенно рынок грузоперевозок восстанавливается к допандемийным значениям. Все больше компаний используют логистические услуги сторонних организаций или собственных подразделений, а также наращивают объемы грузоперевозок. Однако последствия пандемии оставили свой след – расходы на содержание, обслуживание и обновление автопарка существенно выросли из-за перебоев с поставками и других факторов, вызванных пандемией. Для того, чтобы обслуживание техники оставалось доступным, производитель грузовиков SCANIA запустил сезонную акцию по обслуживанию техники с использованием оригинальных запасных частей.

Производитель грузовиков SCANIA снижает стоимость сезонного обслуживания техники 1

СЕЗОН ОСЕНЬ-​ЗИМА ОТКРЫТ!

В период с 1 октября по 31 декабря 2021 года при покупке и установке оригинальных запасных частей в официальных сервисных центрах SCANIA действует скидка 20% на работы по их установке, а также до 32% на различные группы запасных частей*. Акционное предложение распространяется на запчасти группы системы охлаждения, топливной системы, тормозной системы, электрической системы, сцепления, переднего моста, ступицы, элементов подвески, а также кабины. https://clck.ru/YUGLi

На территории Красноярского края все желающие могут воспользоваться акцией у официального дилера — компании «СибСканСервис», которая осуществляет услуги продажи, обслуживания и ремонта грузовиков SCANIA. Также на территории Красноярского края расположены удаленные станции техничесткого обслуживания, на которых также можно воспользоваться сезонным предложением от SCANIA. Станции УСТО расположены в Богучанах по адресу ул. Автопарковая, 5, а также в Норильском районе Талнах по адресу городской район Талнахской обогатительной фабрики, 12.

 

* Данное предложение не является публичной офертой. Количество товара, участвующего в программе, ограниченно. Для уточнения полного списка запасных частей, участвующих в акции, обратитесь в дилерский центр SCANIA ООО «СибСканСервис» - 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, 1 км. а/д Красноярск-Железногорск, 3. Более подробная информация размещена на сайте www.сибскансервис.рф

 

Автор: Александр Вознесенский
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