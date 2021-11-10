Эльвира Гусейнова: мы помогаем мужчинам побеждать

«Женщина одевается для того, чтобы быть красивой, мужчина — чтобы стать победителем», — уверена директор магазина KETROY (ELYOT group) Эльвира Гусейнова.

По мнению эксперта в мужском стиле, гостю важно не просто предложить ассортимент, а сформировать готовый образ, который поможет в достижении жизненных и бизнес-целей.

Почему ваши гости выбирают KETROY?

Мы создаем уникальность — как в ассортименте, так и в подходах к сервису. В сервисе для нас нет мелочей. Мы уделяем особое внимание деталям. Ведь любая, даже самая маленькая деталь способна доставить особое удовольствие. Именно поэтому ассортимент магазина составлен так, чтобы соответствовать самым высоким требованиям аудитории.

Изначально магазин был франчайзинговым, сейчас мы переходим на собственные рельсы. После пандемии решились на перезагрузку, в большей степени ушли в премиальный сегмент. Разумеется, поменялся и пакет брендов. Помимо европейских у нас есть несколько российских марок, и я убеждена, что это был верный шаг. Это подтверждают и наши гости. Думаю, что именно мультибрендовость позволила во время ограничений и сложностей с поставками сохранить широкий ассортимент. Считаю, что качество и сервис — альфа и омега нашего бизнеса. Мы очень педантично подходим к каждой единице ассортиментного перечня, выбирая самое лучшее, заботясь о наших гостях. И так в каждой марке. Это достаточно большая, скрупулезная работа. Если гость выбрал тебя за качество, эти отношения всерьез и надолго. «Стиль, качество, сервис» — именно за этим приходят в KETROY. Мы создаем элегантный и комфортный образ, с которым удобно жить долгие годы.

Кто является целевой аудиторией магазина?

В основном это бизнесмены и топ-менеджеры. Кроме того, у нас появилась женская аудитория. Но мы никогда не скрывали особую любовь и трепет к мужчинам, потому что с этого все начиналось. Магазин изначально был исключительно мужским. Радует, что сейчас стало много мужчин, которым важно, как они выглядят. Внешний вид становится элементом статуса и средством достижения цели.

Подход к подбору одежды у нас интеллектуальный. Кроме ассортимента мы предлагаем консультативные услуги мужчинам, помогаем раскрыть смысл одежды, сформировать образ. Также обучаем неким правилам ношения одежды: от подбора правильного размера до объяснения значений цветов. Такая помощь становится все более востребованной.

То есть каждый гость может проконсультироваться с вами по образу?

Со мной — если это заранее обговорено, а вот со стилистами в магазине — всегда. Отмечу, стилисты нашего магазина спокойно могут пройтись по другим торговым площадкам, если нужно подобрать недостающую деталь образа. Мы не делаем ставку на бренды или марки, ключевой акцент — на высокое качество. Допустим, марка не очень известная, но наш гость может не сомневаться: если бренд представлен в нашем магазине — это лучшее, что можно позволить в данной ценовой линейке.

Пандемия ударила по многим бизнесам. Как повлияла новая реальность на KETROY?

Я очень благодарная этому периоду за несколько моментов: во-первых, за то, что он позволил отдышаться. Передышка дала возможность посмотреть на свой бизнес как бы со стороны и увидеть точки роста, которые раньше были не очевидными. Именно во время карантина мы поняли, что нам нужно менять пакет брендов. Новая стратегия привела к тому, что из пандемии мы вышли со значительным ростом. Если анализировать показатели до карантина и после, то за каждый месяц прошедшего года у нас произошел рост от 30 % до 50 %.

Обычно предприниматели в кризисные периоды всеми силами стараются удержать цены, пытаются снизить расходы и затраты, но, к сожалению, это приводит к снижению качества. В период пандемии мы отказались от подобной стратегии и поставили в приоритет именно качество. В этом случае мы, конечно же, рискнули и по прошествии времени можем сказать, что эксперимент был оправдан. Мы идем в правильном направлении. Все это лишь подтверждает тезис, что страхи нас тормозят. Но как только ты способен взглянуть страху в глаза, ты начинаешь видеть картину ясной, такой, какая она и есть. Собственно, мы это и сделали, мы перешагнули через свой страх.

Почему вы работаете именно с мужским стилем?

Магазин раньше принадлежал моему отцу. Это была хорошая франшиза, действительно предлагающая качественный и достойный ассортимент, один из лучших в городе. Когда-то не было ни одного мужчины, который не купил или ни желал бы купить костюм Ketroy. Но в связи с разными обстоятельствами у бренда начались проблемы, качество ассортимента снижалось. Именно в этот момент я приняла управление магазином. Это был переходный момент. Отсутствовала четкая стратегия, куда движемся дальше. Тогда мы стали внимательно изучать, чего хочет современный мужчина. Ему хочется большего комфорта, удобства, при этом он должен чувствовать, что выглядит хорошо. Для мужчины одежда носит утилитарный характер. И мне нравится, что у мужчины в выборе одежды всегда есть четкая цель, которую мы должны достигнуть, сформировав правильный образ.

Какие планы по дальнейшему развитию KETROY?

Магазину предстоит ребрендинг и ремонт. Сейчас у нас очень вкусная конфетка, но надо, чтобы она была еще и очень красивой. Нас ждет расширение. Определенные цели и планы уже намечены, результаты не заставят себя ждать.

@guseinova_elvira_