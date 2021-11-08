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Систему QR-кодов в Красноярском крае собираются расширить на рестораны и салоны красоты

Систему QR-кодов в Красноярском крае собираются расширить на рестораны и салоны красоты
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

В крае прошло очередное заседание антиковидного оперштаба. По его итогам до конца этой недели будут внесены очередные изменения в соответствующий указ губернатора.

#НОВОСТИ
Перечень объектов в Красноярском крае, открытых для посещения только по справкам о вакцинации и недавно перенесенном заболевании COVID-19, собираются расширить. Такую возможность обсуждали сегодня на опрештабе по сдерживанию коронавирусной инфекции.
 
В частности, практику QR-кодов могут распространить на:
  • кафе и рестораны;
  • парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия индустрии красоты;
  • гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха.
Это связано с высоким уровнем заболеваемости в Красноярском крае. По словам краевого вице-премьера Алексея Подкорытова, сейчас в регионе развернуто свыше 6 тысяч ковидных коек, из них 84% заняты. На ИВЛ находится 266 человек. Большая часть попадающих в стационар не вакцинирована.
 
Как сообщили в правительстве края, изменения в указ губернатора внесут уже на этой неделе.
Автор: Петр Савельев
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