Систему QR-кодов в Красноярском крае собираются расширить на рестораны и салоны красоты

В крае прошло очередное заседание антиковидного оперштаба. По его итогам до конца этой недели будут внесены очередные изменения в соответствующий указ губернатора.

Перечень объектов в Красноярском крае, открытых для посещения только по справкам о вакцинации и недавно перенесенном заболевании COVID-19, собираются расширить. Такую возможность обсуждали сегодня на опрештабе по сдерживанию коронавирусной инфекции.

В частности, практику QR-кодов могут распространить на:

кафе и рестораны;

парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия индустрии красоты;

гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха.

Это связано с высоким уровнем заболеваемости в Красноярском крае. По словам краевого вице-премьера Алексея Подкорытова, сейчас в регионе развернуто свыше 6 тысяч ковидных коек, из них 84% заняты. На ИВЛ находится 266 человек. Большая часть попадающих в стационар не вакцинирована.

Как сообщили в правительстве края, изменения в указ губернатора внесут уже на этой неделе.