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Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес

Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес
Иллюстрация: Yandex

Как известно, ковид в России особенно заразен в развлекательных заведениях. Именно эти точки заражения краевая полиция массово проверила на каникулах.

#НОВОСТИ

Итогами массовой проверки генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий поделился во время пресс-конференции в онлайн-режиме.

Итак, в течение выходных полицейские проверили 4 тысячи еще работающих развлекательных заведений Красноярского края.

В результате которых было составлено 37 административных материалов на должностных лиц и полторы тысячи – на граждан. А с начала года составлено более 31 тысячи материалов, из которых в суде уже рассмотрено 24,6 тыс., штрафы заплатило 7 тыс. человек.

Все эти руководители не сумели обеспечить «меры санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Практика показывает, что чаще всего развлекательные заведения штрафуют за работу в неположенное время и отсутствие социальной дистанции при рассадке.

Автор: Петр Савельев
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