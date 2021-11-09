«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»

Экспертный совет номинации «Детские пространства развития» ежегодной премии «Человек года» выбрал 10 финалистов. Выбор был непростым: в лонг-листе номинации было больше 20 претендентов.

Экспертный совет номинации «Детские пространства развития» ежегодной премии «Человек года» выбрал 10 финалистов. Выбор был непростым: в лонг-листе номинации было больше 20 претендентов.

Уже не в первый раз премия «Человек года» издания «Деловой квартал» отмечает бизнесы, так или иначе ориентированные на подрастающее поколение. В этом году лучшие проекты будут выбраны в номинации «Детские пространства развития». Ее учредителем выступили центр семейного отдыха «Троя парк» и «Юкка GREEN парк» в лице руководителя Марины Корольковой.

У «Человека года» должны быть свои драйверы детства. Никогда ранее премия не была столь внимательна к детскому бизнесу, как сейчас. В эти два сложных для всего «детского» рынка года я хочу поддержать всех, кто не сдался и занимается развитием поколения стартаперов, поколения миллиниалов, будущего поколения. Не раздумывая, по приглашению редакции издания решилась стать учредителем номинации «Детские пространства развития» на главном деловом приеме города — премии «Человек года» в Красноярске, — говорит учредитель номинации — руководитель проектов «Троя парк» и «Юкка GREEN парк» Марина Королькова.

Цель номинации — поддержать бизнес, чья миссия — вклад в подрастающее поколение. При всей важности миссии таких бизнес-проектов, именно они испытывали сильнейшие ограничения, вплоть до запрета работы, в связи с пандемией коронавируса.

В номинации рассматриваются бизнесы, ориентированные на детей — развлечения, развитие, дополнительное обучение, спорт.

Основными критериями включения проектов в лонг-лист стали:

— красноярская «прописка»;

— проект создает среду развития, помогает раскрывать потенциал ребенка;

— направления работы — не ограничены: от спортивных секций до художественных школ.

Основываясь на этих критериях эксперты и редакция «Делового квартала» сформировали лонг-лист номинантов — в него вошел 21 проект. В очной дискуссии и формировании шорт-листа номинации приняли участие:

Марина Королькова, руководитель проектов «Троя парк» и «Юкка GREEN парк»;

Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «УМКА»;

Светлана Тетерина, создатель художественной школы «Поздеевка»;

Моника Дюсуше, основатель парка «Остров сокровищ»;

Анастасия Крылова, директор сети детских развивающих центров «Счастливое детство»;

Анна Аульченко, продюсер;

Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал».

Встреча экспертного совета состоялась в парке GREK LAND.

Вот уже в третьей номинации премии «Человек года» от «Деловой квартал — Красноярск» я побывала экспертом. На этот раз было не только продуктивно, но и душевно, а все потому, что учредитель номинации «Детские пространства развития» — Марина Королькова. Марина — удивительный человек с миссией. Она поставила цель поддержать «детский» бизнес в это непростое время и у неё это отлично получается. В потрясающей обстановке, в сопровождении вкуснейший еды и в кругу бесконечно уважаемых мною экспертов, мы выбрали 10 невероятно крутых проектов в шорт-лист номинации. Меня распирает от чувства причастности к такому замечательном проекту, — говорит эксперт номинации-продюсер Анна Аульченко.

Каждый из заявленных проектов вызвал живой интерес экспертов номинации — они задавали уточняющие вопросы и обменивались мнениями.

Танцевальные и театральные коллективы, спортивный клубы и контактный зоопарк, научные проекты и частные образовательные сети — лист претендентов на победу получился разнообразным. Было трудно выбрать лучших. Детские бизнесы сейчас выживают, как могут. 9 декабря на церемонии «Человек года» узнаем лучшего. А мне важно, что наряду со взрослыми бизнес-сферами, внимание общественности и делового сообщества обращено на такую значимую часть — развитие и образование детей! — говорит эксперт номинации-основатель сети образовательных центров «УМКА» Татьяна Андреева.

После дискуссии и открытого голосования в шорт-лист были отобраны 10 номинантов (в алфавитном порядке).

Елена Бедрина, «Этти дети»

«Этти Дети» — детский театр современного искусства. Арт-пространство для детей призвано дать каждому ребенку возможность проявить себя как личность, научиться правильно говорить, петь, танцевать.

Светлана Демешонок, «Чуткие чтения»

«Чуткие чтения» — проект публичного чтения лучших детских книг. Чтения проходят во время крупных культурных событий, в арт-кафе, на лужайках и «квартирниках».

Андрей Коломеец, футбольный клуб «Юниор»

«Юниор» — крупнейшая международная сеть футбольных школ. В Красноярске проект работает с 2014 года и тренирует детей из 1500+ семей по городу и краю.

Анастасия Краськова, Harleen Joker’s dance studio

Harleen Joker’s dance studio — школа танцев для танцоров разных возрастов. Одна из главных целей обучения — создание хип-хоп команд для участия в соревнованиях и чемпионатах различного уровня.

Павел Лаврентьев, проект «Умный Красноярск»

«Умный Красноярск» — часть проекта «Умные города», федеральной сети, действующей в 20+ городах России и ближнего зарубежья. Обучающие программы разрабатывают лучшие популяризаторы науки из МГУ им. Ломоносова. Целевая аудитория проекта — дети 7-15 лет.

Андрей Мелехин, семейный развлекательный центр «АренаТехно»

«АренаТехно» — современный технически направленный клуб, где взрослые и дети учатся управлять различными видами техники при помощи разнообразных симуляторов. Для гостей действует промышленный и гоночный сектор.

Елена Рудакова, парк чудес «Галилео»

«Галилео» — это интерактивный музей необычных механизмов и иллюзий. Здесь можно крутиться на колесе, стучать на барабанах, собирать электроцепи, рисовать песком, соревноваться в силе и ловкости.

Игорь Смолин, контактный зоопарк «Страна Енотия»

Проект позиционирует себя как единственный Красноярске контактный зоопарк. Здесь разрешается гладить, кормить, причесывать животных, играть с ними и держать на руках.

Георгий Фёдоров, Курсы безопасности для детей «Разведотряд»

«Разведотряд» — курсы безопасности и мужских навыков для детей и подростков. Обучение начинается от 7-ми лет.

Антон Шарыпов, «Ньютон-парк»

Детский интерактивный музей — площадка, где маленькие посетители могут в игровой форме изучить основы физики и других наук. Фокус сделан на интерактив: во многих экспериментах гости могут поучаствовать лично.

На следующем этапе экспертам номинации предстоит оценить каждого из претендентов на звание «Человек года» на соответствие ключевым критериям номинации.