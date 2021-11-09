Жители Сибири хотят больше выходных

Сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru провел исследование того, как отдыхают сибиряки. Выяснилось, что большей части не хватает времени для полноценного отдыха.

По результатам опроса выяснилось, что 56% жителей Сибири (включая Красноярский край) предпочитает проводить выходные дома, 54% — общаясь с семьей и 47% — гуляя. В целом по России так отвечало 49%, 57% и 51% опрошенных соответственно.

Также оказалось, что времени на отдых хватает лишь 36% жителей Сибири (в том числе, Красноярского края). Еще 44% заявили, что им нужно больше выходных. Остальные ответить затруднились.