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Жители Сибири хотят больше выходных

Жители Сибири хотят больше выходных
Иллюстрация: pixabay.com

Сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru провел исследование того, как отдыхают сибиряки. Выяснилось, что большей части не хватает времени для полноценного отдыха.

#НОВОСТИ
По результатам опроса выяснилось, что 56% жителей Сибири (включая Красноярский край) предпочитает проводить выходные дома, 54% — общаясь с семьей и 47% — гуляя. В целом по России так отвечало 49%, 57% и 51% опрошенных соответственно.
 
Жители Сибири хотят больше выходных 1
 
Также оказалось, что времени на отдых хватает лишь 36% жителей Сибири (в том числе, Красноярского края). Еще 44% заявили, что им нужно больше выходных. Остальные ответить затруднились.
Автор: Петр Савельев
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