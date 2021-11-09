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Минусинскому боксеру Марку Петровскому подарят «двушку» в Красноярске

Минусинскому боксеру Марку Петровскому подарят «двушку» в Красноярске
Иллюстрация: krskstate.ru

Марк Петровский выиграл Чемпионат мира по боксу в супертяжелом весе, соревнования недавно завершились в Белграде. Последний раз российские супертяжи поднимались на пьедестал ЧМ 18 лет назад.

#НОВОСТИ

Спортсмен – уроженец Минусинска, после Чемпионата мира отправился домой, на открытие турнира по боксу заслуженного тренера России Анатолия Савченко, под руководством которого начинал карьеру.

В Красноярске Петровский встретился с губернатором края Александром Уссом, который поздравил спортсмена и пообещал ему подарить двухкомнатную квартиру в Красноярске. Сейчас спортсмен учится в Москве, в университете МВД, но уже заявил, что по окончании учебы намерен вернуться в родной регион.

По мнению губернатора, жилье в Красноярске поможет закрепить Петровского на родной земле.

 

 

Автор: Петр Савельев
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