Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
71,28
82,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Предпринимателей Красноярского края поддержат льготными кредитами

Предпринимателей Красноярского края поддержат льготными кредитами
Иллюстрация: pixabay.com

Получить их смогут предприятия из самых пострадавших во время пандемии отраслей. Их список уже утвержден. Как и перечень банков, которые будут выдавать такие займы.

#НОВОСТИ
Предприниматели смогут не только взять новые кредиты, но и реструктурировать старые по ставке не более 8,5%.
 
Претендовать на них смогут гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки, компании из сферы туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта, а также некоторые ретейлеры и перевозчики.
 
Чтобы получить льготный кредит, нужно обратиться в один из аккредитованных банков, аккредитованных для этой программы до 30 декабря 2021 года.
 
Полный список кредитных организаций и подробные условия кредитования здесь.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»
  • Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройкуНовая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку
  • Хакасия и Тува не будут продлевать локдаунХакасия и Тува не будут продлевать локдаун
  • Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в КрасноярскеАлександр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске
  • Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнесПолиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.