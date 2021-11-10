Предпринимателей Красноярского края поддержат льготными кредитами

Получить их смогут предприятия из самых пострадавших во время пандемии отраслей. Их список уже утвержден. Как и перечень банков, которые будут выдавать такие займы.

Предприниматели смогут не только взять новые кредиты, но и реструктурировать старые по ставке не более 8,5%.

Претендовать на них смогут гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки, компании из сферы туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта, а также некоторые ретейлеры и перевозчики.

Чтобы получить льготный кредит, нужно обратиться в один из аккредитованных банков, аккредитованных для этой программы до 30 декабря 2021 года.