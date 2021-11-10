Музей GEOS и «Умный Красноярск» приглашают детей и взрослых изучить «Анатомию»

Новая познавательная программа «Анатомия» для детей 7-14 лет (и их родителей) поможет увидеть внутренний мир человека с необычной точки зрения: организм как механизм.

Преподаватели предлагают изучить, как различные органы взаимодействуют между собой и по каким принципам работают.

Школьников ждут:

Лаборатория головы: посредством правильных стимулов ребята поиграют на нервах и заставят мозг реагировать на свет, вкус, запахи и звуки. После им нужно будет собрать модель глаза с радужной оболочкой, хрусталиком, сетчаткой и выяснить, зачем в нем нужны палочки и колбочки.

Лаборатория грудной клетки: школьники поймут, как бьется сердце человека и сделают его полный аналог с желудочками и клапанами, после чего большой и малый круги кровообращения, вены и артерии перестанут быть абстрактными понятиями.

Лаборатория брюшной полости: участники программы должны будут найти свое место каждому органу и решить амбициозную задачу: собрать работоспособную искусственную почку.

Лаборатория конечностей: преподаватели помогут ребятам взглянуть на скелет человека как на механизм, состоящий из рычагов, блоков и шарниров; научат, как стать сильнее и выносливее.

Лаборатория музея GEOS: специалисты с помощью интерактивов объяснят причину, по которой так прочны и устойчивы раковины и скелеты позвоночных. Ребята поймут, почему оттенок кожи у людей может отличаться, но кости — одного цвета и увидят, что роднит их с минералами - экспонатами выставочного проекта «Белый, прочный, основной».

Занятия по программе «Анатомия» пройдут 13 и 14 ноября по адресу: улица Профсоюзов, 17 (УМКА).

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (953) 585-99-15 и по ссылке.