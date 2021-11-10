Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
71,28
82,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Музей GEOS и «Умный Красноярск» приглашают детей и взрослых изучить «Анатомию»

Музей GEOS и «Умный Красноярск» приглашают детей и взрослых изучить «Анатомию»
Иллюстрация: музей GEOS

Новая познавательная программа «Анатомия» для детей 7-14 лет (и их родителей) поможет увидеть внутренний мир человека с необычной точки зрения: организм как механизм.

#НОВОСТИ

Преподаватели предлагают изучить, как различные органы взаимодействуют между собой и по каким принципам работают.

Школьников ждут:

Лаборатория головы: посредством правильных стимулов ребята поиграют на нервах и заставят мозг реагировать на свет, вкус, запахи и звуки. После им нужно будет собрать модель глаза с радужной оболочкой, хрусталиком, сетчаткой и выяснить, зачем в нем нужны палочки и колбочки.

Лаборатория грудной клетки: школьники поймут, как бьется сердце человека и сделают его полный аналог с желудочками и клапанами, после чего большой и малый круги кровообращения, вены и артерии перестанут быть абстрактными понятиями.

Лаборатория брюшной полости: участники программы должны будут найти свое место каждому органу и решить амбициозную задачу: собрать работоспособную искусственную почку.

Лаборатория конечностей: преподаватели помогут ребятам взглянуть на скелет человека как на механизм, состоящий из рычагов, блоков и шарниров; научат, как стать сильнее и выносливее.

Лаборатория музея GEOS: специалисты с помощью интерактивов объяснят причину, по которой так прочны и устойчивы раковины и скелеты позвоночных. Ребята поймут, почему оттенок кожи у людей может отличаться, но кости — одного цвета и увидят, что роднит их с минералами - экспонатами выставочного проекта «Белый, прочный, основной».

Занятия по программе «Анатомия» пройдут 13 и 14 ноября по адресу: улица Профсоюзов, 17 (УМКА).

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (953) 585-99-15 и по ссылке.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»
  • Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройкуНовая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку
  • Хакасия и Тува не будут продлевать локдаунХакасия и Тува не будут продлевать локдаун
  • Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в КрасноярскеАлександр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске
  • Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнесПолиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.