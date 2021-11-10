«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс в выставочный центр мостом

Строительная компания обратилась к властям с инициативой строительства надземного моста на Взлетке.

Надземный пешеходный мост через улицу Октябрьская свяжет ЖК «Метрополис» и МВДЦ «Сибирь». Оба объекта построены и принадлежат компании «Сибагропромстрой».

Согласно планам застройщика пешеходный мост будет закрытого типа. Длина перехода составит 40 метров, ширина — 4 метра. Подробности проекта будут озвучены на публичных слушаниях. Обсуждение с горожанами продлится с 10 ноября по 15 декабря. Открытые слушания запланированы на 25 ноября в 18:00 в актовом зале администрации Советского района.