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«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс в выставочный центр мостом

«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс в выставочный центр мостом
Иллюстрация: Yandex

Строительная компания обратилась к властям с инициативой строительства надземного моста на Взлетке.

#НОВОСТИ

Надземный пешеходный мост через улицу  Октябрьская свяжет ЖК «Метрополис» и МВДЦ «Сибирь». Оба объекта построены и принадлежат компании «Сибагропромстрой».

Согласно планам застройщика пешеходный мост будет закрытого типа. Длина перехода составит 40 метров, ширина — 4 метра. Подробности проекта будут озвучены на публичных слушаниях. Обсуждение с горожанами продлится с 10 ноября по 15 декабря. Открытые слушания запланированы на 25 ноября в 18:00 в актовом зале администрации Советского района.

Автор: Петр Савельев
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