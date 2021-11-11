Военные железнодорожники Хакасии запасли кислород для сибирских медиков

Военнослужащие круглосуточно дежурили у аппарата, производящего сжиженный кислород. Раздавать накопленное «богатство» теперь будут по заявкам от медучреждений.

Железнодорожники Центрального военного округа, базирующиеся в Хакасии, заготовили для медучреждений Сибири более 4 тонн жидкого медицинского кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

Кислородно-заготовительный комплекс, который есть в распоряжении военных, способен накапливать до 1 тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного в сутки.

Для непрерывной работы и контроля комплекса военнослужащими было организовано круглосуточное дежурство и установлен накопительный резервуар емкостью около 5 тыс. литров», — говорят в ЦВО.

Теперь военные ждут заявок от медучреждений Сибири, по которым и будут отгружать кислород в необходимых объемах.