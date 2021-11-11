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Военные железнодорожники Хакасии запасли кислород для сибирских медиков

Военные железнодорожники Хакасии запасли кислород для сибирских медиков
Иллюстрация: dioksid-krio.ru

Военнослужащие круглосуточно дежурили у аппарата, производящего сжиженный кислород. Раздавать накопленное «богатство» теперь будут по заявкам от медучреждений.

#НОВОСТИ
Железнодорожники Центрального военного округа, базирующиеся в Хакасии, заготовили для медучреждений Сибири более 4 тонн жидкого медицинского кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.
 
Кислородно-заготовительный комплекс, который есть в распоряжении военных, способен накапливать до 1 тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного в сутки.
Для непрерывной работы и контроля комплекса военнослужащими было организовано круглосуточное дежурство и установлен накопительный резервуар емкостью около 5 тыс. литров», — говорят в ЦВО.
Теперь военные ждут заявок от медучреждений Сибири, по которым и будут отгружать кислород в необходимых объемах.
Автор: Петр Савельев
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