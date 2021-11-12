Самое быстровозводимое жилье в городе: в ЖК «Апрелевка» сдаётся уже третий дом

Скоро все владельцы квартир получат заветные ключи. Дом сдали на полгода раньше запланированной даты. А вместе с ним — большую спортивную площадку для волейбола, мини-футбола и баскетбола.

Дальше — больше. В планах у застройщика «Этажи» — создать самый привлекательный для жизни микрорайон в городе.

Стабильное строительство и уверенность в будущем

«Апрелевку» можно без сомнения назвать самым быстрым по скорости строительства ЖК в городе — третья очередь жилого комплекса должна быть сдана во втором квартале 2022 года.

Несмотря на сложное пандемийное время, компании «Этажи» удалось обеспечить стабильное банковское финансирование, благодаря чему все дома возводятся в срок и даже быстрее, чем изначально планировалось.

Оптимизации сроков способствовала новая схема финансирования проекта с использованием эскроу-счетов. Банковский кредит обеспечил стабильное поступление средств на стройку вне зависимости от колебаний спроса на первичном рынке жилья.

Комфорт- класс по доступной цене

Жилой комплекс «Апрелевка» «вырос» недалеко от микрорайона Образцово.

Это жилье с доступными квартирами и двором комфорт-класса, но по самым привлекательным ценам в городе. В компании уверены: доступное жилье может быть комфортным, современным и удобным для жизни.

Застройщик стремился уйти от домов в стиле каменных джунглей, поэтому в ЖК «Апрелевка» проектировщики создали все для уютного и комфортного проживания — это жилой комплекс со своей средой, в которой есть буфер между домом и городом.

Несмотря на то, что квартиры в «Апрелевке» считаются одними из самых доступных по ценовому сегменту —70-80 тыс. руб. за квадратный метр — в ЖК много элементов комфорт класса. Например, закрытые дворы с детскими городками, волейбольной площадкой, уличной мебелью, различными объектами благоустройства, озеленением, травмобезопасным покрытием, гимнастические комплексы и тренажеры для силовых и кардиотренировок.

Кроме того, во всех домах установлены системы «Домофон 2.0» — это видеодомофоны, которые помогают следить за безопасностью. А все ворота и двери можно открыть с помощью смартфона.

При этом квартиры жилого комплекса среднегабаритные. Здесь нет места «клетушкам»: площадь студии не менее 35 кв.м.,а в 4 и 5 домах их нет совсем. Самый популярный вариант — это евротрехкомнатная с двумя спальнями и кухней-гостиной.

ЖК «Апрелевка» — это для жизни. Здесь и сейчас

Квартиры создавались таким образом, чтобы люди могли заехать в них сразу после покупки. Без дополнительного ремонта и последующих затрат. Это готовые квартиры со всеми удобствами для жизни.

Квартиры в ЖК «Апрелевка» сдаются уже в чистовой отделке — для них выбраны нейтральнее тона, которые подойдут к любому современному интерьеру.

Для всех, кто хочет лично увидеть, как выглядит жилье в «Апрелевке», «Специализированный застройщик Этажи» организовал демонстрационную квартиру – желающие могут позвонить и записаться на экскурсию по тел.: +7 963 260 86 79.

Развитая инфраструктура в шаговой доступности

Рядом с ЖК есть все, что необходимо человеку для комфортной жизни:

для покупок — гипермаркет METRO, две «Аллеи» и «Лента» и магазины у дома.

для прогулок и развлечений — большой парк «Сибсталь» и культурное пространство «Каменка», которые также находятся неподалеку о ЖК.

с транспортной доступность тоже нет проблем — рядом крупные развязки правобережья и Октябрьский мост.

Кроме того, недалеко от ЖК расположены четыре муниципальные школы и лицей, в планах — построить школу на 1280 мест и детский сада на 290 мест.

На улице Академика Павлова, работает большой спорткомплекс «Авангард».

ЖК «Апрелевка»

Офис продаж: ул. Апрельская, 4

Сайт: aprelevka24.ru

Инстаграм: instagram.com/aprelevka24

Телефон для справок: : +7 (391) 230 20 20