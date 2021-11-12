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Красноярский край стал первым в СФО по количеству выданных кредитов наличными

Красноярский край стал первым в СФО по количеству выданных кредитов наличными
Иллюстрация: pixabay.com

Динамика роста заимствований подобного типа в регионе средняя для Сибири и чуть меньше общероссийской. Лидирует же в округе по этому показателю восточный сосед края.

#НОВОСТИ
За десять месяцев 2021 года жители Красноярского края взяли 372 тысячи кредитов наличными, это на 33% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро.
 
По количеству таких заимствований край находится на первом месте по Сибирскому федеральному округу. Далее идут Иркутская и Кемеровская области — 351 тысяча и 333 тысячи соответственно. Новосибирская область занимает четвертую строчку с 321 тысячью кредитов.
 
По динамике же в округе лидируют иркутяне — +43%. Красноярский край, можно сказать, идет вторым, но точно такой же прирост показали Кемеровская и Новосибирская области. Слабее всего динамика в Алтайском крае —30% год к году. Меньше всего кредитов же взяли омичи — 221 тысячу.
 
Красноярский край стал первым в СФО по количеству выданных кредитов наличными 1
 
В целом по России за январь-октябрь 2021-го было выдано 15,8 млн кредитов наличными. Это на 36% больше, чем годом ранее.
Автор: Петр Савельев
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