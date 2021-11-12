Взаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистант
Власти региона сформировали и утвердили перечень заболеваний, имея которые нельзя работать в офисе.
Работодатели обязаны перевести сотрудников с заболеваниями из утверждённого списка на дистанционный режим работы. Пока обозначен срок — четыре недели.
Работодатель должен будет обеспечить дистанционный режим работы на 4 недели.
В список вошли хронические диагнозы при которых течение коронавируса проходит более тяжело. В списке: болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, злокачественные новообразования и лейкозы.