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Взаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистант

Взаперти: в Красноярском крае утвержден список заболеваний для перевода на дистант
Иллюстрация: Yandex

Власти региона сформировали и утвердили перечень заболеваний, имея которые нельзя работать в офисе.

#НОВОСТИ

Работодатели обязаны перевести сотрудников с заболеваниями из утверждённого списка на дистанционный режим работы. Пока обозначен срок — четыре недели.

Работодатель должен будет обеспечить дистанционный режим работы на 4 недели.

В список вошли хронические диагнозы при которых течение коронавируса проходит более тяжело. В списке: болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, злокачественные новообразования и лейкозы.

Автор: Петр Савельев
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