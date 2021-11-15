Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки

18-этажную «свечку» на проспекте Свободный строят в непосредственной близости к автозаправочной станции, что, по мнению истца, угрожает ее безопасности.

Компания «Агродеталь» подала в суд на застройщика «СибСпецМонтаж», который строит в Красноярске жилой дом по проспекту Свободный, 44а. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Истец требует прекратить строительство в этом месте, так как в 13,4 метра от будущего дома расположена принадлежащая ему (истцу) АЗС (Свободный, 44б), тогда как, по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», это расстояние должно быть не менее 25 метров.

Истец считает, что возведение и строительство объекта капитального строительства в непосредственной близости с АЗС создает угрозу ее безопасной эксплуатации», — рассказали в Арбитраже.

По данным сервисов 2gis и Яндекс.Карты, заправка на Свободном, 44б входит в сеть «25 часов». Какое отношение имеет «Агродеталь» к этому предприятию, выяснить не удалось.

По данным же Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, проектная декларация на дом по Свободному, 44а датирована концом октября 2021 года. По ней, это должен быть 18-этажный дом на 100 квартир с общей жилой площадью 6 257 кв.м. Строительство, судя по фотографиям на сайте дома , началось еще летом 2021 года. Завершится же оно должно в четвертом квартале 2022-го. Продажи на сегодня еще не открыты.

Этот дом на сегодня является единственным проектом компании «СибСпецМонтаж», владеет которой Фуад Расулов. Зарегистрирована она была в 2015 году. За 2020 год, по данным сервиса «Зачестныйбизнес», застройщик заработал 19 тысяч рублей при нулевой выручке, тогда как в 2019-м его чистая прибыль составила 10 тысяч рублей при выручке в 50,5 млн.