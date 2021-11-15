Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.11
71,81
82,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки

Красноярск, Свободный, 44а, 01.11.2021
Красноярск, Свободный, 44а, 01.11.2021. Иллюстрация: наш.дом.рф

18-этажную «свечку» на проспекте Свободный строят в непосредственной близости к автозаправочной станции, что, по мнению истца, угрожает ее безопасности.

#НОВОСТИ
Компания «Агродеталь» подала в суд на застройщика «СибСпецМонтаж», который строит в Красноярске жилой дом по проспекту Свободный, 44а. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
 
Истец требует прекратить строительство в этом месте, так как в 13,4 метра от будущего дома расположена принадлежащая ему (истцу) АЗС (Свободный, 44б), тогда как, по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», это расстояние должно быть не менее 25 метров.
Истец считает, что возведение и строительство объекта капитального строительства в непосредственной близости с АЗС создает угрозу ее безопасной эксплуатации», — рассказали в Арбитраже.
Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки 1
 
По данным сервисов 2gis и Яндекс.Карты, заправка на Свободном, 44б входит в сеть «25 часов». Какое отношение имеет «Агродеталь» к этому предприятию, выяснить не удалось.
 
По данным же Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, проектная декларация на дом по Свободному, 44а датирована концом октября 2021 года. По ней, это должен быть 18-этажный дом на 100 квартир с общей жилой площадью 6 257 кв.м. Строительство, судя по фотографиям на сайте дома, началось еще летом 2021 года. Завершится же оно должно в четвертом квартале 2022-го. Продажи на сегодня еще не открыты.
 
Этот дом на сегодня является единственным проектом компании «СибСпецМонтаж», владеет которой Фуад Расулов. Зарегистрирована она была в 2015 году. За 2020 год, по данным сервиса «Зачестныйбизнес», застройщик заработал 19 тысяч рублей при нулевой выручке, тогда как в 2019-м его чистая прибыль составила 10 тысяч рублей при выручке в 50,5 млн.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Химкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублейХимкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублей
  • В районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работыВ районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работы
  • «Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания«Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания
  • Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьниковКрасноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
  • Самое быстровозводимое жилье в городе: в ЖК «Апрелевка» сдаётся уже третий домСамое быстровозводимое жилье в городе: в ЖК «Апрелевка» сдаётся уже третий дом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.