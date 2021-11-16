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Сибирякам предлагают кредиты для бизнеса под 9,5% годовых

Сибирякам предлагают кредиты для бизнеса под 9,5% годовых
Иллюстрация: Левобережный

До конца года действует специальное предложение по кредитованию малого и среднего бизнеса без залога.

Свое дело постоянно требует вложений, иначе бизнес не будет развиваться. Нужно вовремя рассчитаться с контрагентами, появляется необходимость в пополнении оборотных средств, покупке оборудования, транспорта и т.д. Чтобы не отвлекать из бизнеса собственные средства, предприниматели ищут выгодные кредиты – с низкой ставкой, быстрым рассмотрением, минимальным пакетом документов и неполным обеспечением.

В рамках специального предложения «Ставка года»* Банк «Левобережный» предлагает новым и действующим клиентам кредит на пополнение оборотных средств и инвестиции. Сумма – от 5 до 48 млн рублей, срок – до 3 лет. Отсрочка погашения основного долга составляет 3 месяца. Возможно оформление частично без залога – до 5 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. В качестве обеспечения оформляется коммерческая/жилая недвижимость. Ставка 9,5% годовых действует при условии, что кредит выдан не позднее 5 рабочих дней после получения решения.

Оформление кредита занимает до 2 рабочих дней. Возможна экспресс-выдача кредита без комиссии. Предложение действует с 12 октября по 31 декабря 2021 года.

Оставить заявку на кредит можно на сайте или в офисе Банка «Левобережный» на ул. Молокова, 60. Получить консультацию вы можете по телефону 8-800-3333-555.

 

* Специальное предложение «Ставка года» действует для юридических лиц и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей по официальной отчетности. Форма выдачи: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи. Поручителями могут выступать учредители, совокупная доля которых в компании – не менее 51%; связанные компании; супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями).

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте www.nskbl.ru и в офисах банка.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

Автор: Александр Вознесенский
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