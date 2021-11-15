Самым северным поселением страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре

МТС сообщает, что в поселке Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района впервые появились голосовая связь и мобильный интернет 4G.

Поселок находится в арктической зоне; это самый северный населенный пункт в стране, где присутствует связь МТС. Проект по развитию связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует совместно с правительством региона.

В поселке живут более 500 человек, в основном долганы, также живут нганасаны и эвенки, которые занимаются оленеводством, охотоводством и рыболовством. Теперь жители поселка Новорыбная обеспечены голосовой связью и скоростным мобильным интернетом: они могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. А также узнавать последние новости через интернет, просматривать видео.

Поселок относится к сельскому поселению Хатанга, находится в 165 км от него, и в 849 км от Дудинки. Отдаленное местоположение усложнило работу над запуском связи в поселке: оборудование пришлось доставлять самолетом из Красноярска в Хатангу, а затем водным путем — до поселка. С учетом ожидания отгрузки это заняло около трех недель.

В этом году благодаря краевому бюджету 12 населенных пунктов Красноярского края будут обеспечены сотовой связью, из них 3 поселка (Новорыбная, Суринда, Волочанка) расположены в Арктической зоне. Первые два — уже обеспечены услугами связи, в п. Волочанка сотовая связь и мобильный интернет появятся до конца года. Напомню, что с 2021 года строительство базовых станций ведется в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах не только в рамках краевой программы, но и федеральной. До конца года с учетом краевого и федерального бюджетов услугами сотовой связи будут обеспечены 39 населенных пунктов, где проживают 14 тысяч человек», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей. Особенно это касается нашего Таймыра. Мы рады, что компания МТС развивает сеть мобильного интернета даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках нашего огромного края. Мобильный интернет позволяет оперативно решать многие важные вопросы, получать доступ к цифровым сервисам, например, к госуслугам», — пояснил глава сельского поселения Хатанга Алевтин Скрипкин.

В прошлом году МТС в рамках краевой госпрограммы первой обеспечила связью поселок Усть-Авам на Таймыре, он стал первым поселком в арктической зоне, где появилась связь по краевой госпрограмме. В этом году мы провели работы в еще более отдаленном поселке Новорыбная. Об уникальности задач, которые нам пришлось решать при запуске голосовой связи и мобильного интернета говорит тот факт, что сейчас это самый северный населенный пункт страны, где есть связь МТС. Арктическая зона, где мы работаем, — это всегда очень сложные условия: суровый климат, огромные расстояния. Развивать связь в таких условиях — это вызов. Но мы с этим вызовом справляемся, выполняя крайне важную социальную задачу», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.