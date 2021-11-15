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Юбилейный вечер легендарного артиста балета Михаила Лавровского пройдет в Красноярске

Юбилейный вечер легендарного артиста балета Михаила Лавровского пройдет в Красноярске
Иллюстрация: пресс-служба Красноярского театра оперы и балета

На вечер, посвященный 80-летию одного из лучших танцовщиков современности артиста балета и хореографа, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского, приедут звезды Большого театра.

#НОВОСТИ

Представление пройдет 17 ноября на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.

В концерте выступят народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова, заслуженный артист России, премьер Большого театра Владислав Лантратов, экс-прима Большого театра Марианна Рыжкина и другие артисты, которым Михаил Лавровский передал свое мастерство.

Вместе с приглашенными танцовщиками, которых для выступления в праздничном вечере определил сам маэстро, на сцене можно будет увидеть звезд красноярской труппы. Приятной неожиданностью для публики станет выход на сцену в одном из фрагментов вечера заслуженного артиста России, художественного руководителя красноярского оперного Сергея Боброва.

В программе события: хореографическая сюита Сергея Баневича «Две женщины»; Па-де-де из балета «Жизель» Адольфа Адана; фрагмент балета «Амок» Александра Симонова; Па-де-де и вставная вариация из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса; одноактный балет «Нижинский» Сергея Рахманинова.

Михаил Лавровский - народный артист СССР, советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актер. Вся его жизнь связана с Большим театром. Был солистом Большого театра до 1987 года, затем педагогом-балетмейстером и репетитором. В 2005-2008 годах возглавлял балетную труппу Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В дальнейшем — художественный руководитель Московского государственного хореографического училища им. Л. М. Лавровского — школы балета имени его знаменитого отца.

В настоящее время педагог-репетитор Большого театра России, художественный руководитель Московской государственной академии хореографии, профессор Российского института театрального искусства ГИТИС, руководитель мастерской Балетмейстерского факультета.

За исполнение роли Спартака Михаил Лавровский был удостоен в 1970 году высшей по тем временам награды — Ленинской премии. А еще через несколько лет — Государственной премией СССР. По мнению самого артиста эта роль стала переломной в творческой карьере и своего рода визитной карточкой. За Михаилом Лавровским прочно закрепился титул одного из лучших классических танцовщиков современности.

 

Автор: Петр Савельев
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