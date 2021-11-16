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Красноярским предпринимателям расскажут о господдержке и экспорте в лесной отрасли

Красноярским предпринимателям расскажут о господдержке и экспорте в лесной отрасли
Иллюстрация: lesprominform.ru

Мероприятие пройдет в Лесосибирске, но к нему можно будет подключиться в онлайне. Устраивает его подразделение краевого центра «Мой бизнес» при участии отраслевого министерства.

#НОВОСТИ
В Лесосибирске пройдет семинар для предпринимателей, занимающихся лесом в Красноярском крае.
 
Участникам расскажут о последних нововведениях в лесной отрасли, особенностях новых таможенных процедур, господдержке экспорта и способах продаж леса через интернет.
 
Мероприятие пройдет 17 ноября 2021 года с 14:00 до 16:00 в лесосибирском офисе центра «Мой бизнес» (ул. Победы, 49). Принять в нем участие можно будет и удаленно. Подробнее по телефону 8-800-234-0-124 или электронной почте vopros@mb24.ru.
Автор: Петр Савельев
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