Красноярским предпринимателям расскажут о господдержке и экспорте в лесной отрасли

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Мероприятие пройдет в Лесосибирске, но к нему можно будет подключиться в онлайне. Устраивает его подразделение краевого центра «Мой бизнес» при участии отраслевого министерства.