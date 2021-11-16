Нераспечатанное письмо из Красноярска Виктору Цою продают с аукциона

Послание от неизвестного поклонника прибыло в Ленинград в марте 1990 года. Цой так и не распечатал его, погибнув в автокатастрофе буквально через несколько месяцев.

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги нераспечатанное письмо Виктору Цою, отправленное ему из Красноярска 20 марта 1990 года.

Добралось до тогда еще Ленинграда оно через шесть дней. Получил ли его погибший в августе этого же года музыкант и, если «да», то почему не захотел распечатать, неизвестно. Как и то, кто является автором письма — на конверте только чья-то (вероятно его) подпись.

Незадолго до этого письма Виктор Цой побывал в Красноярске — с 1 по 5 декабря 1989 года он дал в этом городе десять концертов. Есть вероятность, что, открыв и прочитав письмо, можно узнать некую тайну о последних месяцах жизни Виктора Цоя», — сказано в аннотации к лоту.

Ближайшие торги, на которых будет выставлено это письмо, пройдут 18 ноября 2021 года. Стартовая цена лота — 100 000 рублей.